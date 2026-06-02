Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival d’Art d’Ardenay Ardenay-sur-Mérize

Festival d’Art d’Ardenay Ardenay-sur-Mérize samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Presbytère

Ville : 72370 Ardenay-sur-Mérize

Département : Sarthe

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Ardenay-sur-Mérize

Festival d’Art d’Ardenay

Presbytère Ardenay-sur-Mérize Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 11:00:00
fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Bouquet d’Artistes la culture pour tous sous toutes les formes
Cette année, Le Festival d’Art d’Ardenay présente la douzième édition de  Bouquet d’Artistes  , un évènement regroupant une trentaine d’artistes peintres, céramistes, tourneurs sur bois, maquettistes, artisans d’art, conteurs, chanteurs et musiciens qui vous invitent à découvrir leur univers dans le jardin du Presbytère et la salle polyvalente du village d’Ardenay sur Mérize.

Une invitée d’Honneur sera présente la céramiste Patricia Perez.

Quelques temps forts
– L’atelier de l’apprenti magicien
– Bien-être au jardin

Nos animations
– Démonstrations et réalisations de certains artisans d’art sur leur stand
– Présence de l’association terre et feu de Saint Calais
– Présence des Artisans d’Art et des Artistes de Malicorne.
– “Les racontottes” du sorcier à la campagne

Nos concerts
– Lulu Djaz band
– Les Saxonotes
– Feu d’artifice offert par la municipalité́   .

Presbytère Ardenay-sur-Mérize 72370 Sarthe Pays de la Loire +33 6 60 25 66 82  juliette@presbytere.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Bouquet d?Artistes: culture for all in all forms

L’événement Festival d’Art d’Ardenay Ardenay-sur-Mérize a été mis à jour le 2026-06-02 par Pays Perche Sarthois