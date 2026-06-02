Festival d’Art d’Ardenay Ardenay-sur-Mérize
Festival d’Art d’Ardenay Ardenay-sur-Mérize samedi 4 juillet 2026.
Ardenay-sur-Mérize
Festival d’Art d’Ardenay
Presbytère Ardenay-sur-Mérize Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 11:00:00
fin : 2026-07-05 19:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Bouquet d’Artistes la culture pour tous sous toutes les formes
Cette année, Le Festival d’Art d’Ardenay présente la douzième édition de Bouquet d’Artistes , un évènement regroupant une trentaine d’artistes peintres, céramistes, tourneurs sur bois, maquettistes, artisans d’art, conteurs, chanteurs et musiciens qui vous invitent à découvrir leur univers dans le jardin du Presbytère et la salle polyvalente du village d’Ardenay sur Mérize.
Une invitée d’Honneur sera présente la céramiste Patricia Perez.
Quelques temps forts
– L’atelier de l’apprenti magicien
– Bien-être au jardin
Nos animations
– Démonstrations et réalisations de certains artisans d’art sur leur stand
– Présence de l’association terre et feu de Saint Calais
– Présence des Artisans d’Art et des Artistes de Malicorne.
– “Les racontottes” du sorcier à la campagne
Nos concerts
– Lulu Djaz band
– Les Saxonotes
– Feu d’artifice offert par la municipalité́ .
Presbytère Ardenay-sur-Mérize 72370 Sarthe Pays de la Loire +33 6 60 25 66 82 juliette@presbytere.com
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English :
Bouquet d?Artistes: culture for all in all forms
L’événement Festival d’Art d’Ardenay Ardenay-sur-Mérize a été mis à jour le 2026-06-02 par Pays Perche Sarthois