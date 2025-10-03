Festival d’art, de nature et de science En Ebullition Médiathèque de Plelan-le-Grand Plélan-le-Grand

Festival d’art, de nature et de science En Ebullition

Médiathèque de Plelan-le-Grand 18 Rue nationale Plélan-le-Grand Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-03

fin : 2025-11-30

2025-10-03

Festival En Ebullition 10ème édition

Du 3 octobre au 30 novembre 2025

Cette année, le festival d’art, de nature et de science célèbre son 10ème anniversaire avec une thématique sur « l’infiniment petit et le minuscule », en lien avec le centenaire des premières recherches sur la mécanique quantique. Le programme inclut des expositions, des animations et des rencontres pour tous les publics.

Vernissage

Venez célébrer le lancement du festival le 3 octobre à 19h à la médiathèque lors de l’exposition rétrospective. Découvrez également les surprises et défis à venir tout au long du festival via nos réseaux sociaux.

Rencontre Exographer

Une rencontre exceptionnelle avec le responsable technique et le développeur du jeu vidéo scientifique Exographer aura lieu le vendredi 17 octobre à 15h au cinéma de Plélan-le-Grand, ouverte à tous, en particulier aux élèves du collège de l’Hermine. .

Médiathèque de Plelan-le-Grand 18 Rue nationale Plélan-le-Grand 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 61 80 03

