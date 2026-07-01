Informations pratiques

Azille

FESTIVAL D’ART LYRIQUE A CIEL OUVERT

Azille Aude

Tarif : 24 – 24 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 19:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Concert Opéra Le postillon de Lonjumeau d’ A. Adams.

A partir de 19h, repas et dégustation de vins suivi de l’opéra en plein air dans la cour du domaine.

Jeunes et adultes, chanteurs amateurs et professionnels, choristes, musiciens, comédiens, évoluent ensemble sous la conduite d’Odette Roman, directrice artistique et chef de Chœur et de Bernadette Boucher, metteuse en scène. Des professionnels de renommée les accompagnent et les forment lors d’un stage en résidence précédent l’opéra Bastien Rimondi, ténor et Raphaël Marbaud, basse.

Sur réservation. Gratuit moins de 8 ans.

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Azille 11700 Aude Occitanie +33 6 33 63 56 17

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English :

Opera Concert: Le postillon de Lonjumeau by A. Adams.

Starting at 7:00 p.m., dinner and wine tasting followed by an open-air opera performance in the estate’s courtyard.

Young people and adults, amateur and professional singers, choristers, musicians, and actors perform together under the direction of Odette Roman, artistic director and choir conductor, and Bernadette Boucher, stage director. Renowned professionals will accompany and train them during a residency workshop prior to the opera: Bastien Rimondi, tenor, and Raphaël Marbaud, bass.

Reservations required. Free for children under 8.

L’événement FESTIVAL D’ART LYRIQUE A CIEL OUVERT Azille a été mis à jour le 2026-07-15 par