FESTIVAL D’ART LYRIQUE JEUDI Saint-Béat-Lez

FESTIVAL D’ART LYRIQUE JEUDI Saint-Béat-Lez jeudi 14 août 2025.

FESTIVAL D’ART LYRIQUE JEUDI

MOULIN DES ARTS Saint-Béat-Lez Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-14 09:30:00

fin : 2025-08-14 18:00:00

Date(s) :

2025-08-14

Cette année le Festival des Rencontres Lyriques aura pour thème « des illusions ».

Programme du jeudi 14 août

– Toute la journée à partir de 9h30 Cours du stage de chant lyrique ouvert au public Technique vocale et interprétation.

Tarif 5€ par atelier ou 20€ abonnement Festival (accès à toutes les activités) .

MOULIN DES ARTS Saint-Béat-Lez 31440 Haute-Garonne Occitanie rencontreslyriquesluchon@gmail.fr

English :

The theme of this year’s Festival des Rencontres Lyriques is « illusions ».

Thursday August 14 program:

– All day from 9:30 am: Lyric singing workshop open to the public « Vocal technique and interpretation.

German :

Das diesjährige Festival des Rencontres Lyriques steht unter dem Motto « des illusions ».

Programm am Donnerstag, den 14. August

– Ganztägig ab 9.30 Uhr: Unterricht des öffentlich zugänglichen Workshops für lyrischen Gesang « Stimmtechnik und Interpretation.

Italiano :

Il tema del Festival des Rencontres Lyriques di quest’anno è « illusioni ».

Programma di giovedì 14 agosto:

– Tutto il giorno dalle 9.30: Corso di canto lirico aperto al pubblico « Tecnica vocale e interpretazione ».

Espanol :

El tema del Festival des Rencontres Lyriques de este año es « las ilusiones ».

Programa del jueves 14 de agosto:

– Todo el día a partir de las 9.30 h: Curso de canto lírico abierto al público « Técnica vocal e interpretación ».

L’événement FESTIVAL D’ART LYRIQUE JEUDI Saint-Béat-Lez a été mis à jour le 2025-07-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE