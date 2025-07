FESTIVAL D’ART LYRIQUE LUNDI Saint-Béat-Lez

FESTIVAL D’ART LYRIQUE LUNDI Saint-Béat-Lez lundi 11 août 2025.

FESTIVAL D’ART LYRIQUE LUNDI

MOULIN DES ARTS Saint-Béat-Lez Haute-Garonne

Début : 2025-08-11 17:00:00

fin : 2025-08-11 19:00:00

2025-08-11

Cette année le Festival des Rencontres Lyriques aura pour thème « des illusions ».

Programme du lundi 11 août à 17h Atelier collectif public « Posture, mécanique ventilatoire du chanteur ».

Tarif 5€ ou 20€ abonnement Festival (accès à toutes les activités). .

MOULIN DES ARTS Saint-Béat-Lez 31440 Haute-Garonne Occitanie rencontreslyriquesluchon@gmail.fr

English :

The theme of this year’s Festival des Rencontres Lyriques is « illusions ».

Program Monday August 11 at 5pm: Public collective workshop « Posture, ventilatory mechanics of the singer ».

German :

Das diesjährige Festival des Rencontres Lyriques steht unter dem Motto « des illusions » (der Illusionen).

Programm am Montag, den 11. August um 17 Uhr: Öffentlicher kollektiver Workshop « Posture, mechanique ventilatoire du chanteur » (Haltung, Ventilationsmechanik des Sängers).

Italiano :

Il tema del Festival des Rencontres Lyriques di quest’anno è « illusioni ».

Programma di lunedì 11 agosto alle 17.00: workshop pubblico di gruppo su « Postura e meccanica ventilatoria del cantante ».

Espanol :

El tema del Festival des Rencontres Lyriques de este año es « las ilusiones ».

Programa del lunes 11 de agosto a las 17:00: Taller colectivo público sobre « La postura y la mecánica ventilatoria del cantante ».

L'événement FESTIVAL D'ART LYRIQUE LUNDI Saint-Béat-Lez a été mis à jour le 2025-07-22