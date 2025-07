FESTIVAL D’ART LYRIQUE MARDI Saint-Béat-Lez

FESTIVAL D’ART LYRIQUE MARDI Saint-Béat-Lez mardi 12 août 2025.

FESTIVAL D’ART LYRIQUE MARDI

MOULIN DES ARTS Saint-Béat-Lez Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : 2025-08-12

Début : 2025-08-12 09:30:00

fin : 2025-08-12 21:00:00

Date(s) :

2025-08-12

Cette année le Festival des Rencontres Lyriques aura pour thème « des illusions ».

Programme du mardi 12 août

à 9h30 Atelier Éveil corporel .

de 18h à 21h Atelier d’écriture repas partagé (apporter votre en-cas) Même en songe, sévérité .

Tarif 5€ par atelier ou 20€ abonnement Festival (accès à toutes les activités) .

MOULIN DES ARTS Saint-Béat-Lez 31440 Haute-Garonne Occitanie rencontreslyriquesluchon@gmail.fr

English :

The theme of this year’s Festival des Rencontres Lyriques is « illusions ».

Tuesday August 12 program:

9:30am: « Body Awakening » workshop.

6pm to 9pm: « Même en songe, sévérité » writing workshop, shared meal (bring your own).

German :

Das diesjährige Festival des Rencontres Lyriques steht unter dem Motto « des illusions » (Illusionen).

Programm am Dienstag, den 12. August

um 9.30 Uhr: Workshop « Körperliches Erwachen ».

von 18.00 bis 21.00 Uhr: Schreibworkshop gemeinsames Essen (Snacks mitbringen) « Même en songe, sévérité » (Selbst im Traum, Strenge).

Italiano :

Il tema del Festival des Rencontres Lyriques di quest’anno è « illusioni ».

Programma di martedì 12 agosto:

9.30: laboratorio « Risveglio del corpo ».

ore 18.00-21.00: laboratorio di scrittura « Même en songe, sévérité » (Anche in sogno, severità) con pasto in comune (portare il proprio).

Espanol :

El tema del Festival des Rencontres Lyriques de este año es « las ilusiones ».

Programa del martes 12 de agosto

9.30 h: taller « Despertar del cuerpo ».

de 18:00 a 21:00 h: taller de escritura « Même en songe, sévérité » (Incluso en un sueño, severidad) con comida compartida (traer comida).

