Festival d’Art Lyrique Château de l’Empéri et Auditorium de l’Atrium Salon-de-Provence

Festival d’Art Lyrique

Du mardi 5 au samedi 9 août 2025 à partir de 19h. Château de l’Empéri et Auditorium de l’Atrium 107 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – 70 EUR

Début : Vendredi 2025-08-05 19:00:00

fin : 2025-08-09

2025-08-05

Pour cette édition très spéciale, nous vous proposons quatre soirées inoubliables ! Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment ensemble.

Soirée du 5 août 2025 à 19h (auditorium de l’Atrium):

Georges Bizet un Génie de la musique, incompris, un film de Jacques Bertrand sur invitation à retirer au Théâtre Armand placement libre



Théâtre Armand 04.90.56.00.82 (renseignements et réservation sur place ou par téléphone)





Soirée du 7 août 2025 à 21h30 Tarif 50 € (Château de l’Empéri) CARMEN

Places numérotées:



Théâtre Armand 04.90.56.00.82 (renseignements et réservation sur place ou par téléphone)

Site de la ville de Salon-de-Provence





Placement libre sur les rangs réservés à Billetweb:



Billetweb





Soirée du 8 août 2025 à 21h30 (Auditorium de l’Atrium) LES TROIS TENORS

Sur invitation à retirer au Théâtre Armand placement libre



Théâtre Armand 04.90.56.00.82 (renseignements et réservation sur place ou par téléphone)





Soirée du 9 août 2025 à 21h30 Tarif 30 € (Château de l’Empéri) LES PLUS CELEBRES CHŒURS DE L’OPERA

Places numérotées:



Théâtre Armand 04.90.56.00.82 (renseignements et réservation sur place ou par téléphone)

Site de la ville de Salon-de-Provence





Placement libre sur les rangs réservés à Billetweb:



PASS pour les 2 soirées des 7 et 9 août 70 €



Billetterie pour les places numérotées auprès du Théâtre municipal Armand au 04 90 56 00 82 et sur www.salondeprovence.fr .

Château de l’Empéri et Auditorium de l’Atrium 107 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

For this very special edition, we’re offering you four unforgettable evenings! We look forward to seeing you there to share this moment together.

German :

Für diese ganz besondere Ausgabe bieten wir Ihnen vier unvergessliche Abende! Wir erwarten Sie zahlreich, um diesen Moment gemeinsam zu erleben.

Italiano :

Per questa edizione molto speciale, vi offriamo quattro serate indimenticabili! Vi aspettiamo numerosi per condividere questo momento insieme.

Espanol :

Para esta edición tan especial, les ofrecemos cuatro veladas inolvidables Esperamos veros a muchos de vosotros para compartir juntos este momento.

