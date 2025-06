Festival d’art urbain Murs sur Loire Tours 7 juillet 2025 07:00

Indre-et-Loire

Festival d’art urbain Murs sur Loire Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-07

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-07

Premier festival de street art en zone urbaine en région Centre-Val de Loire, le festival MURs de Loire va transformer Tours et Saint-Pierre-des-Corps en un musée à ciel ouvert.

Pour cette première édition, une dizaine de fresques monumentales seront réalisées en live par des artistes locaux, nationaux et de renommées internationales, explorant le thème La Loire, entre patrimoine et biodiversité .

Un parcours artistique, à explorer à pied ou à vélo, invitera habitants et visiteurs à redécouvrir la ville et à créer du lien à travers l’art urbain.

Performances, ateliers et temps de médiation, exposition, projections et rencontres rythmeront cette semaine où le street art devient un véritable espace de dialogue et de partage. .

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

The first urban street art festival in the Centre-Val de Loire region, MURs de Loire will transform Tours and Saint-Pierre-des-Corps into an open-air museum.

German :

Als erstes Festival für Street Art in städtischen Gebieten in der Region Centre-Val de Loire wird das Festival MURs de Loire Tours und Saint-Pierre-des-Corps in ein Museum unter freiem Himmel verwandeln.

Italiano :

Primo festival di arte urbana di strada della regione Centre-Val de Loire, il festival MURs de Loire trasformerà Tours e Saint-Pierre-des-Corps in un museo a cielo aperto.

Espanol :

Primer festival de arte urbano callejero de la región Centro-Val de Loira, el festival MURs de Loire transformará Tours y Saint-Pierre-des-Corps en un museo al aire libre.

