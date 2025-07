Festival d’Arts de Rue La Reine de la Rue Saint-Aubin-sur-Mer

Festival d’Arts de Rue La Reine de la Rue Saint-Aubin-sur-Mer vendredi 1 août 2025.

Festival d’Arts de Rue La Reine de la Rue

Digue, Parc Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Un festival d’arts de rue à Saint-Aubin !

Du 1er au 3 août, la commune se transforme en théâtre à ciel ouvert. « La Reine de la Rue » investit les places, la digue, le kiosque et les terrasses. Théâtre, musique, feu, magie, cirque, humour, danse le programme est généreux et entièrement gratuit !

Vendredi 1er août

Le festival commence vendredi soir, place Charles de Gaulle, à 20h, avec le spectacle burlesque du groupe Tricot Combo. Ces 4 musiciens et comédiens déjantés vous embarquent dans un univers aussi chaleureux que leur tricot de laine bariolé. Ils ne perdent pas de vue leur mission… Trouver le meilleur public au monde ?!

Samedi 2 août

De 14h à 18h, la digue s’anime avec une série de spectacles en continu.

Les échassiers de La Haute Cour déambulent avec légèreté et fantaisie. L’Exploratorium, avec Félix Belrose, un magizoologiste voyageur, vous propose une immersion dans l’univers de la sorcellerie fantastique tirage de runes anciennes, réalisation de potions, découverte d’objets magiques et incantation de sortilèges. Claire, quant à elle, offre plusieurs performances de pole dance tout au long de l’après-midi (14h30, 15h30, 16h30, 17h30).

À 18h30, la Terrasse de la Halle accueille le spectacle musical « Cabaret et vieilles dentelles », un duo plein d’humour, d’élégance et d’émotion, entre music-hall et confidence.

À 20h30, changement d’ambiance au kiosque du parc Pillier avec Les Pin-Up l’une plus que l’autre, un concert où soprano lyrique et rockeuse se rencontrent.

À 22h30, la soirée s’embrase avec le spectacle Kaena, sur la place Charles de Gaulle. Jonglage, pole dance, acrobaties et objets enflammés s’unissent dans une performance visuelle puissante et envoûtante, proposée par la compagnie Ogyassa.

Dimanche 3 août

A 16h30 sur la terrasse de la Halle, le théâtre prend la parole avec « Nous on s’en va », un spectacle de la compagnie Frappe Tête Théâtre. Entre réflexions sur la vie, le vieillissement, les normes sociales et la poésie des mots.

À 18h, Peach, un clown punk tendre et irrévérencieux, aussi acrobate que provocateur, vous accueille sur la place Charles de Gaulle.

À 20h, la Halle devient le théâtre d’un récital qui dérape avec « Panier Piano ». Entre conférence musicale et glissade comique, ce solo emmené par Leonor Stirman nous fait voyager de Chopin à Dalida, dans un grand écart maîtrisé entre virtuosité et folie douce.

Enfin, à 21h30, la terrasse de la Halle accueille le concert « Aurore salue les copains », un concert-hommage aux années 60 et à l’esprit yéyé. Un final enjoué pour clôturer le week-end !

Digue, Parc Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie communication@saintaubinsurmer.fr

English : Festival d’Arts de Rue La Reine de la Rue

A street arts festival in Saint-Aubin!

From August 1 to 3, the town is transformed into an open-air theater. « La Reine de la Rue » takes over the squares, the sea wall, the bandstand and the terraces. Theater, music, fire, magic, circus, comedy, dance: the program is generous and entirely free!

Friday, August 1st

The festival kicks off on Friday evening, Place Charles de Gaulle, at 8pm, with a burlesque show by Tricot Combo. These 4 eccentric musicians and comedians will take you on a journey through a universe as warm as their colorful woollen knitwear. They never lose sight of their mission? To find the best audience in the world!

Saturday, August 2

From 2pm to 6pm, the seawall comes alive with a series of non-stop shows.

The stilt-walkers of La Haute Cour stroll with lightness and fantasy. The Exploratorium, with Félix Belrose, a traveling magizoologist, offers an immersion into the world of fantastic sorcery: drawing ancient runes, making potions, discovering magical objects and incanting spells. Claire, meanwhile, offers several pole dance performances throughout the afternoon (2.30pm, 3.30pm, 4.30pm, 5.30pm).

At 6:30pm, the Terrasse de la Halle hosts the musical show « Cabaret et vieilles dentelles », a duo full of humor, elegance and emotion, between music-hall and confidence.

At 8:30 p.m., a change of atmosphere at the Parc Pillier bandstand with Les Pin-Up ? l?une plus que l?autre, a concert where lyric soprano and rocker meet.

At 10:30 p.m., the evening is set ablaze with the Kaena show, on the Place Charles de Gaulle. Juggling, pole dancing, acrobatics and flaming objects come together in a powerful, spellbinding visual performance by the Ogyassa company.

Sunday, August 3

At 4:30pm on the terrace of the Halle, theater takes center stage with « Nous on s?en va », a show by the Frappe Tête Théâtre company. Reflections on life, aging, social norms and the poetry of words.

At 6pm, Peach, a tender and irreverent punk clown, as acrobatic as he is provocative, welcomes you to the Place Charles de Gaulle.

At 8pm, the Halle becomes the stage for a recital that goes off the rails with « Panier Piano ». Somewhere between a musical lecture and a comic slide, this solo performance by Leonor Stirman takes us on a journey from Chopin to Dalida, in a masterful mix of virtuosity and gentle madness.

Finally, at 9:30pm, the terrace of the Halle hosts « Aurore salue les copains », a concert-tribute to the 60s and the yéyé spirit. A cheerful finale to the weekend!

German : Festival d’Arts de Rue La Reine de la Rue

Ein Straßenkunstfestival in Saint-Aubin!

Vom 1. bis 3. August verwandelt sich die Gemeinde in ein Theater unter freiem Himmel. « La Reine de la Rue » erobert die Plätze, den Deich, den Kiosk und die Terrassen. Theater, Musik, Feuer, Magie, Zirkus, Humor, Tanz: Das Programm ist großzügig und völlig kostenlos!

Freitag, den 1. August

Das Festival beginnt am Freitagabend auf dem Place Charles de Gaulle um 20 Uhr mit der Burlesque-Show der Gruppe Tricot Combo. Diese vier verrückten Musiker und Schauspieler entführen Sie in ein Universum, das so warmherzig ist wie ihre bunten Wollstrickwaren. Sie verlieren ihre Mission nicht aus den Augen? Das beste Publikum der Welt zu finden?

Samstag, 2. August

Von 14 bis 18 Uhr wird der Deich mit einer Reihe von Darbietungen zum Leben erweckt.

Die Stelzenläufer von La Haute Cour flanieren mit Leichtigkeit und Fantasie. Das Exploratorium mit Félix Belrose, einem reisenden Magizoologen, lädt Sie ein, in die Welt der fantastischen Zauberei einzutauchen: Ziehen alter Runen, Herstellen von Tränken, Entdecken magischer Gegenstände und Beschwören von Zaubersprüchen. Claire bietet ihrerseits den ganzen Nachmittag über mehrere Poledance-Performances an (14:30, 15:30, 16:30, 17:30).

Um 18:30 Uhr findet auf der Terrasse der Halle das Musical « Cabaret et vieilles dentelles » statt, ein humorvolles, elegantes und emotionales Duo zwischen Music Hall und Vertraulichkeit.

Um 20:30 Uhr wechselt die Stimmung am Kiosk im Park Pillier mit Les Pin-Up ? l’une plus que l’autre, einem Konzert, in dem sich lyrische Sopranistin und Rockmusikerin begegnen.

Um 22:30 Uhr wird der Abend mit der Show Kaena auf dem Place Charles de Gaulle zum Feuerwerk. Jonglage, Poledance, Akrobatik und brennende Objekte vereinen sich in einer kraftvollen und fesselnden visuellen Performance der Kompanie Ogyassa.

Sonntag, den 3. August

Um 16:30 Uhr findet auf der Terrasse der Markthalle ein Theaterstück mit dem Titel « Nous on s’en va » statt, das von der Theatergruppe Frappe Tête Théâtre aufgeführt wird. Zwischen Reflexionen über das Leben, das Altern, soziale Normen und die Poesie der Worte.

Um 18 Uhr empfängt Sie Peach, ein zärtlicher und respektloser Punk-Clown, der ebenso akrobatisch wie provokativ ist, auf dem Place Charles de Gaulle.

Um 20 Uhr wird die Halle zum Schauplatz eines Vortrags, der mit « Panier Piano » ins Rutschen gerät. Dieses von Leonor Stirman geleitete Solo, das zwischen musikalischer Konferenz und komödiantischer Rutschpartie angesiedelt ist, führt uns von Chopin bis Dalida, in einem kontrollierten Spagat zwischen Virtuosität und sanftem Wahnsinn.

Um 21.30 Uhr schließlich findet auf der Terrasse der Halle das Konzert « Aurore salue les copains » statt, eine Hommage an die 60er Jahre und den Geist der Yéyé. Ein beschwingtes Finale, um das Wochenende ausklingen zu lassen!

Italiano :

Un festival delle arti di strada a Saint-Aubin!

Dall’1 al 3 agosto, la città si trasforma in un teatro all’aperto. « La Reine de la Rue » occupa le piazze, il lungomare, la tribuna e le terrazze. Teatro, musica, fuoco, magia, circo, commedia, danza: il programma è generoso e completamente gratuito!

Venerdì 1 agosto

Il festival prende il via venerdì sera, in Place Charles de Gaulle, alle 20.00, con uno spettacolo di burlesque del gruppo Tricot Combo. Questi 4 eccentrici musicisti e comici vi porteranno in un mondo caldo come le loro maglie di lana colorate. Non perdono mai di vista la loro missione? Trovare il miglior pubblico del mondo!

Sabato 2 agosto

Dalle 14.00 alle 18.00, il lungomare si anima con una serie di spettacoli non-stop.

I trampolieri de La Haute Cour si muovono con leggerezza e fantasia. L’Exploratorium, con Félix Belrose, magizoologo itinerante, propone un’immersione nel mondo della stregoneria fantastica: disegnare antiche rune, creare pozioni, scoprire oggetti magici e incitare incantesimi. Claire, invece, offrirà una serie di performance di pole dance durante tutto il pomeriggio (14.30, 15.30, 16.30, 17.30).

Alle 18.30, la Terrasse de la Halle ospita lo spettacolo musicale « Cabaret et vieilles dentelles », un duo ricco di umorismo, eleganza ed emozione, a metà tra music-hall e confidenza.

Alle 20.30 si cambia atmosfera sul palco del Parc Pillier con Les Pin-Up ? l’une plus que l’autre, un concerto in cui si incontrano soprano lirico e rocker.

Alle 22.30, la serata si anima con lo spettacolo Kaena in Place Charles de Gaulle. Giocoleria, pole dance, acrobazie e oggetti fiammeggianti si uniscono in una performance visiva potente e affascinante della compagnia Ogyassa.

Domenica 3 agosto

Alle 16.30, sulla terrazza della Halle, il teatro diventa protagonista con « Nous on s?en va », spettacolo della compagnia Frappe Tête Théâtre. Lo spettacolo riflette sulla vita, sull’invecchiamento, sulle norme sociali e sulla poesia delle parole.

Alle 18, Peach, un clown punk tenero e irriverente, tanto acrobatico quanto provocatorio, vi accoglie in Place Charles de Gaulle.

Alle 20.00, la Halle diventa il palcoscenico di un recital fuori dagli schemi con « Panier Piano ». A metà strada tra una lezione musicale e uno scivolone comico, questa performance solista di Leonor Stirman ci porta in un viaggio da Chopin a Dalida, in un mix magistrale di virtuosismo e gentile follia.

Infine, alle 21.30, la terrazza della Halle ospita il concerto « Aurore salue les copains », un omaggio agli anni ’60 e allo spirito yéyé. Un finale vivace per concludere il weekend!

Espanol :

¡Un festival de arte callejero en Saint-Aubin!

Del 1 al 3 de agosto, la ciudad se transforma en un teatro al aire libre. « La Reine de la Rue » toma las plazas, el malecón, el quiosco de música y las terrazas. Teatro, música, fuego, magia, circo, comedia, danza: ¡el programa es generoso y totalmente gratuito!

Viernes 1 de agosto

El festival comienza el viernes por la tarde, en la plaza Charles de Gaulle, a las 20:00 h, con un espectáculo de burlesque a cargo del grupo Tricot Combo. Estos 4 excéntricos músicos y cómicos le transportarán a un mundo tan cálido como sus coloridas prendas de punto de lana. Nunca pierden de vista su misión? ¡Encontrar el mejor público del mundo!

Sábado 2 de agosto

De 14:00 a 18:00, el dique se anima con una serie de espectáculos ininterrumpidos.

Los zancudos de La Haute Cour se pasean con ligereza y fantasía. El Exploratorium, con Félix Belrose, magizoólogo ambulante, propone una inmersión en el mundo de la brujería fantástica: dibujar runas antiguas, fabricar pociones, descubrir objetos mágicos e invocar hechizos. Claire, por su parte, ofrecerá varios espectáculos de pole dance a lo largo de la tarde (14:30 h, 15:30 h, 16:30 h, 17:30 h).

A las 18:30 h, la Terrasse de la Halle acogerá el espectáculo musical « Cabaret et vieilles dentelles », un dúo lleno de humor, elegancia y emoción, entre el music-hall y la confidencia.

A las 20:30 h, cambio de ambiente en el quiosco del Parque Pillier con Les Pin-Up ? l’une plus que l’autre, un concierto en el que se dan cita la soprano lírica y el rockero.

A las 22.30 h, la noche se anima con el espectáculo Kaena en la plaza Charles de Gaulle. Malabares, bailes de barra, acrobacias y objetos en llamas se unen en un espectáculo visual poderoso y hechizante a cargo de la compañía Ogyassa.

Domingo 3 de agosto

A las 16:30 h, en la terraza del Halle, el teatro toma el protagonismo con « Nous on s’en va », espectáculo de la compañía Frappe Tête Théâtre. El espectáculo reflexiona sobre la vida, el envejecimiento, las normas sociales y la poesía de las palabras.

A las 18:00 h, Peach, un payaso punk tierno e irreverente, tan acrobático como provocador, le da la bienvenida a la plaza Charles de Gaulle.

A las 20:00 h, el Halle se convierte en el escenario de un recital que se sale de madre con « Panier Piano ». A medio camino entre la conferencia musical y el tobogán cómico, este solo de Leonor Stirman nos lleva de Chopin a Dalida, en una magistral mezcla de virtuosismo y suave locura.

Por último, a las 21:30 h, la terraza del Halle acoge el concierto « Aurore salue les copains », un homenaje a los años 60 y al espíritu yéyé. Un final animado para cerrar el fin de semana

