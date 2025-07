Festival d’Arts Sacrés 2025: Ensemble IRINI Place de la Basilique Évron

Festival d’Arts Sacrés 2025: Ensemble IRINI Place de la Basilique Évron lundi 7 juillet 2025.

Festival d’Arts Sacrés 2025: Ensemble IRINI

Place de la Basilique Basilique Évron Mayenne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-07 21:00:00

fin : 2025-07-07

Date(s) :

2025-07-07

Musique Renaissance et Byzantine

L’Ensemble Irini un voyage sonore médiéval unique

L’Ensemble Irini, sous la direction de Lila Hajosi, est reconnu pour sa maîtrise de la musique ancienne et son approche émotionnelle et historique. Avec Janua, l’ensemble nous entraîne dans un voyage profond et poétique, où la musique devient une porte d’entrée vers la spiritualité et la contemplation.

Une exploration de la profondeur spirituelle médiévale

Le terme Janua, signifiant porte , invite à franchir un seuil, à entrer dans un espace d’intimité sacrée, où la musique devient un chemin vers la lumière et la transcendance. En utilisant les sacqueboutes pour souligner la dimension mystique et méditative de cette musique, l’Ensemble Irini crée une ambiance sonore intense et spirituelle, permettant aux auditeurs de se plonger pleinement dans l’atmosphère de l’époque médiévale.

Les pièces choisies pour Janua portent l’auditeur dans un univers où la musique n’est pas seulement une forme d’art, mais un acte de méditation et de prière. L’alliance des voix et des sacqueboutes offre une texture sonore riche, où chaque vibration semble résonner au plus profond de l’âme, en quête de silence et de lumière.

Billetterie en ligne et à l’Office de tourisme de Ste Suzanne les Coëvrons .

Place de la Basilique Basilique Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 43 60 info@coevrons-tourisme.com

English :

Renaissance and Byzantine music

German :

Renaissance- und Byzantinische Musik

Italiano :

Musica rinascimentale e bizantina

Espanol :

Música renacentista y bizantina

L’événement Festival d’Arts Sacrés 2025: Ensemble IRINI Évron a été mis à jour le 2025-04-29 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons