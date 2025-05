Festival d’Arts Sacrés 2025: Exposition ARABESQUES – Salle du Temple Évron, 4 juillet 2025 15:00, Évron.

Mayenne

Festival d’Arts Sacrés 2025: Exposition ARABESQUES Salle du Temple Rue de la Fontaine Évron Mayenne

Début : 2025-07-04 15:00:00

fin : 2025-07-08 18:00:00

2025-07-04

2025-07-05

2025-07-06

2025-07-07

2025-07-08

2025-07-09

Quand l’arabesque révèle l’histoire et le sacré

Depuis des siècles, les arabesques façonnent un lien subtil entre l’art et la spiritualité. Dans l’architecture, la sculpture et la musique, elles expriment une quête d’infini et d’harmonie, un mouvement perpétuel entre le visible et l’invisible.

L’exposition Arabesques, présentée dans le cadre du Festival d’Arts Sacrés d’Évron, propose une exploration immersive de ces motifs et de leur lien avec le sacré. Grâce à la réalité mixte et aux casques Hololens®, les visiteurs découvrent les arabesques sous un nouveau jour dans la pierre des voûtes, dans la mélodie des chants, mais aussi dans l’évolution même du patrimoine architectural de la basilique d’Évron.

Cette exposition s’inscrit en résonance avec les concerts du festival, qui eux aussi tissent des arabesques sonores le jeu des polyphonies anciennes dans Janua (Ensemble Irini), les rythmes métissés de Sucreries (Ensemble Alkymia), ou encore l’exaltation flamboyante du Gloria de Vivaldi (Le Concert Spirituel).

Elle est créé intégralement par le service Rayonnement Patrimonial de la Commuauté de Communes des Coëvrons.

Entrée libre .

Salle du Temple Rue de la Fontaine

Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 43 60

