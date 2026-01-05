Festival d’Astronomie De la Terre aux Étoiles 2026 – Conférences Amphi ND Toutes Aides Amphi Notre Dame de Toutes Aides Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-23 21:00 – 23:00

Dans le cadre du Festival de la Terre aux étoiles Une conférence chaque soir à 21h du 19 au 23 janvier 2026 dans l’Amphithéatre Notre Dame de Toutes Aides. Billetterie sur place et sur Internet à partir de conférences SAN Lundi 19 janvier 2026 : Dernières nouvelles du Cosmos. Par Yann Manbrini, directeur de recherche à l’IJClab. Yann Mambrini, vous propose un voyage aux confins de l’Univers où vous croiserez un bestiaire fait de supernovae, quasars, trous noirs super-massifs, planètes habitables et rayons cosmiques avec les tous derniers résultats et photos prises par les plus grandes équipes de recherche. Mardi 20 janvier 2026 : La naissance des étoiles et des planètes révélée par le James Webb et ALMA. Par Sylvie Cabrit, chercheuse à l’IAP. Où, quand et comment naissent les étoiles ? et les planètes qui les entourent ? Pourquoi leurs propriétés sont-elles si diverses, et si différentes de notre Système Solaire ? Mercredi 21 janvier 2026 : Un siècle d’astrophysique qui a révolutionné notre ciel. Par Jean-Philippe Uzan, directeur de recherche à l’IAP. Cette conférence vous propose d’embarquer dans un voyage cosmique fascinant pour découvrir ce que l’on sait aujourd’hui sur la Terre, la Lune, le Soleil, les étoiles, mais aussi l’origine de la vie et les galaxies. Tourné vers l’avenir, sera dévoilé des mondes inconnus et invisibles à nos yeux, tapis de trous noirs, de matière noire et d’exoplanètes ainsi que notre lien intime aux étoiles, un lien qui modifie notre façon d’être humain sur notre petite planète bleue dans un univers bien particulier. Jeudi 22 janvier 2026 : Observer la naissance des premières étoiles de l’Univers. Par Adélie Gorce, chercheuse à l’IAP. Quand sont nées les premières étoiles et galaxies ? Ressemblaient-elles à notre Soleil et à notre Voie Lactée ? Je présenterai les derniers progrès dans la recherche de ces premières sources de lumière. Vendredi 23 janvier 2026 : Destination Cosmos – un voyage touristique à travers l’Univers. Par Sébastien Carassou, docteur en astrophysique – vulgarisateur scientifique. Et si le cosmos devenait votre terrain de jeu ? Imaginez pouvoir vous téléporter instantanément aux quatre coins de l’univers : survoler Vénus en dirigeable, faire du patinage artistique sur les plaines glacées de Pluton, explorer les abysses des lunes de Jupiter, ou encore frôler l’insondable mystère d’un trou noir supermassif… Dans cette conférence originale et immersive, mêlant science rigoureuse et imagination débridée, Sébastien Carassou vous embarque pour un voyage intergalactique à la découverte des merveilles les plus spectaculaires et insolites de l’Univers.

