Festival d’Autan #11

11 allée des Rosiers Albi Tarn

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif individuel (sur place)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Mercredi 8 Juillet 2026, le Festival d’Autan ouvre la 11ème édition à la chapelle Royale de Rodez

Le mercredi 8 juillet 2026, le Festival d’Autan donnera le coup d’envoi de sa 11ᵉ édition à la Chapelle Royale de Rodez, avec un concert d’ouverture placé sous le signe de l’élégance, du lyrisme et de l’émotion.

Dans ce lieu remarquable du patrimoine ruthénois, le festival inaugure sa nouvelle édition avec une soirée qui s’annonce comme l’un des grands moments de l’été culturel. Porté par l’exigence artistique qui fait son identité, ce rendez-vous fera dialoguer excellence musicale et beauté du lieu dans un esprit de proximité et de partage.

Consacré à la grande sonate française pour violon et piano, le programme mettra à l’honneur Debussy et Franck mais aussi la sonate Le printemps de L.V Beethoven, trois sommets du répertoire où se déploient toute la richesse des couleurs, la profondeur expressive et l’élan poétique de la musique française. Une ouverture de festival intense, lumineuse et profondément habitée. .

11 allée des Rosiers Albi 81000 Tarn Occitanie +33 9 84 00 27 27 billetterie.festivaldautan@gmail.com

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English :

Wednesday, July 8, 2026, the Festival d’Autan opens its 11th edition at the Chapelle Royale in Rodez

L’événement Festival d’Autan #11 Albi a été mis à jour le 2026-03-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)