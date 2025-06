Festival d’Autan concert « Éclats de Lumière L’Art du Quatuor » à la Chapelle Royale de Rodez Rodez 9 juillet 2025 07:00

Aveyron

Festival d’Autan concert « Éclats de Lumière L’Art du Quatuor » à la Chapelle Royale de Rodez Pl. du Maréchal Foch Rodez Aveyron

Quatuor Adastra Quatuor à cordes

Les œuvres Quatuors à cordes de Joseph HAYDN et Maurice RAVEL, Francisco ALVARADO [création]

Le quatuor à cordes nous offre un espace rare celui de l’écoute, du dialogue et de l’harmonie. Cette soirée d’ouverture au sein du somptueux cadre de la Chapelle Royale de Rodez, nous invite à une plongée dans son éclat, à travers un programme lumineux entre classicisme et impressionnisme. Haydn, maître des formes, dialogue avec la finesse ciselée de Ravel. Entre eux s’élève la voix du compositeur en résidence, Francisco Alvarado, qui tisse une oeuvre inédite, sensible reflet de notre époque. La Chapelle Royale résonnera de mille vibrations. 20 .

Pl. du Maréchal Foch

Rodez 12000 Aveyron Occitanie

English :

Quatuor Adastra ? String Quartet

Works: String quartets by Joseph HAYDN and Maurice RAVEL, Francisco ALVARADO [premiere]

German :

Adastra Quartett ? Streichquartett

Die Werke: Streichquartette von Joseph HAYDN und Maurice RAVEL, Francisco ALVARADO [Uraufführung]

Italiano :

Quatuor Adastra ? Quartetto d’archi

Le opere: Quartetti per archi di Joseph HAYDN e Maurice RAVEL, Francisco ALVARADO [prima]

Espanol :

Cuarteto Adastra ? Cuarteto de cuerda

Las obras: Cuartetos de cuerda de Joseph HAYDN y Maurice RAVEL, Francisco ALVARADO [estreno]

