Festival d’Autan La saison Off Vors Baraqueville

Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit de 16 ans
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
La Saison Off 10 ans du Festival d’Autan
Pour fêter ses 10 ans, le Festival d’Autan vous invite à une édition spéciale de sa Saison Off, du 4 au 6 décembre 2025 !
Au programme, un voyage musical en Occitanie autour de Vivaldi et ses Quatre Saisons, interprété par Julien Moquet (violon solo) et l’Orchestre de chambre Euroccitanie. .
Vors Rue du clocher Baraqueville 12160 Aveyron Occitanie +33 9 84 00 27 27 billetterie.festivaldautan@gmail.com
