Festival d’automne Rue de la Résistance Nyons
Festival d’automne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date et horaire :
Début : 2025-11-10 17:00:00
fin : 2025-11-10 18:30:00
Date(s) :
2025-11-10
concert baroque pour solistes, chœur et orchestre
Rue de la Résistance L’église Saint-Vincent de Nyons Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 92 11 82 chris.paillard@gmail.com
English :
baroque concert for soloists, choir and orchestra
German :
barockkonzert für Solisten, Chor und Orchester
Italiano :
concerto barocco per soli, coro e orchestra
Espanol :
concierto barroco para solistas, coro y orquesta
L’événement Festival d’automne Nyons a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale