Festival d’automne Rue de la Résistance Nyons

Festival d’automne

Rue de la Résistance L’église Saint-Vincent de Nyons Nyons Drôme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-10 17:00:00

fin : 2025-11-10 18:30:00

Date(s) :

2025-11-10

concert baroque pour solistes, chœur et orchestre

Rue de la Résistance L’église Saint-Vincent de Nyons Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 92 11 82 chris.paillard@gmail.com

English :

baroque concert for soloists, choir and orchestra

German :

barockkonzert für Solisten, Chor und Orchester

Italiano :

concerto barocco per soli, coro e orchestra

Espanol :

concierto barroco para solistas, coro y orquesta

