Festival d’automne Eglise Saint Vincent Nyons
Festival d’automne Eglise Saint Vincent Nyons lundi 10 novembre 2025.
Festival d’automne
Eglise Saint Vincent 16 Rue de la Résistance Nyons Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Gratuit pour les moins de 18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-10 17:00:00
fin : 2025-11-10
Date(s) :
2025-11-10
Cant’Ouvèze est de retour avec son nouveau Festival d’Automne tourné cette année vers la période baroque avec les compositeurs célèbres Haendel, Galuppi et Vivaldi.
Eglise Saint Vincent 16 Rue de la Résistance Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 92 11 82 chris.paillard@gmail.com
English :
Cant’Ouvèze is back with its new Autumn Festival, this year focusing on the Baroque period with famous composers Handel, Galuppi and Vivaldi.
German :
Cant’Ouvèze ist zurück mit seinem neuen Herbstfestival, das sich in diesem Jahr der Barockzeit mit den berühmten Komponisten Händel, Galuppi und Vivaldi zuwendet.
Italiano :
Cant’Ouvèze torna con il suo nuovo Festival d’Autunno, incentrato quest’anno sul periodo barocco, con compositori famosi come Handel, Galuppi e Vivaldi.
Espanol :
Cant’Ouvèze vuelve con su nuevo Festival de Otoño, centrado este año en el periodo barroco, con compositores famosos como Haendel, Galuppi y Vivaldi.
L’événement Festival d’automne Nyons a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale