Informations pratiques

Paris

Festival d’Automne

Festival d’Automne Paris Paris

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-12-19

Date(s) :

2026-09-11

De septembre à décembre, le Festival d’Automne 2026 transforme Paris et l’Île-de-France en immense scène artistique. Théâtre, danse, musique, arts visuels et performances vous invitent à un voyage créatif ouvert sur le monde.

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Festival d’Automne Paris 75001 Paris Île-de-France

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English :

From September to December, the 2026 Festival d’Automne transforms Paris and the Île-de-France region into a vast artistic stage. Theater, dance, music, visual arts, and performance art invite you on a creative journey that opens up to the world.

L’événement Festival d’Automne Paris a été mis à jour le 2026-08-12 par Choose Paris Region