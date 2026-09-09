Festival d’Automne Paris
vendredi 11 septembre 2026 · Paris
Informations pratiques
Paris
Festival d’Automne
Festival d’Automne Paris Paris
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-12-19
Date(s) :
2026-09-11
De septembre à décembre, le Festival d’Automne 2026 transforme Paris et l’Île-de-France en immense scène artistique. Théâtre, danse, musique, arts visuels et performances vous invitent à un voyage créatif ouvert sur le monde.
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Festival d’Automne Paris 75001 Paris Île-de-France
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English :
From September to December, the 2026 Festival d’Automne transforms Paris and the Île-de-France region into a vast artistic stage. Theater, dance, music, visual arts, and performance art invite you on a creative journey that opens up to the world.
L’événement Festival d’Automne Paris a été mis à jour le 2026-08-12 par Choose Paris Region
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