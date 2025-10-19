Festival d’Automne Thiron-Gardais
Festival d’Automne Thiron-Gardais dimanche 19 octobre 2025.
Festival d’Automne
284 Rue de l’Abbaye Thiron-Gardais Eure-et-Loir
Gratuit
Gratuit
Date et horaire :
Début : 2025-10-19 08:00:00
fin : 2025-10-19 18:00:00
Date(s) :
2025-10-19
Venez fêter l’automne avec le Festival d’Automne à Thiron-Gardais.
Au programme
Rando Thi’Perche
Marché artisanal
Atelier « plantes tinctoriales » pour les enfants
Animation musicale
Rallye nature
Jeux en bois
Pressage de jus de pomme
Balade en poney
284 Rue de l’Abbaye Thiron-Gardais 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 08 65 83 29
English :
Come and celebrate autumn with the Festival d’Automne à Thiron-Gardais.
On the program:
Rando Thi’Perche
Craft market
Dye plant workshop for children
Musical entertainment
Nature rally
Wooden games
Apple juice pressing
Pony ride
German :
Feiern Sie den Herbst mit dem Herbstfestival in Thiron-Gardais.
Auf dem Programm stehen
Rando Thi’Perche
Kunsthandwerklicher Markt
Workshop « Färberpflanzen » für Kinder
Musikalische Unterhaltung
Rallye durch die Natur
Spiele aus Holz
Pressen von Apfelsaft
Ponyreiten
Italiano :
Venite a festeggiare l’autunno con il Festival d’Automne à Thiron-Gardais.
In programma:
Passeggiata di Thi’Perche
Mercato dell’artigianato
Laboratorio di tintura per bambini
Intrattenimento musicale
Raduno naturalistico
Giochi in legno
Spremitura del succo di mela
Giro sul pony
Espanol :
Venga a celebrar el otoño con el Festival d’Automne à Thiron-Gardais.
En el programa:
Paseo de Thi’Perche
Mercado de artesanía
Taller de plantas tintóreas para niños
Animación musical
Rally por la naturaleza
Juegos de madera
Prensado de zumo de manzana
Paseo en poni
