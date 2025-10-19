Festival d’Automne Thiron-Gardais

Festival d’Automne Thiron-Gardais dimanche 19 octobre 2025.

Festival d’Automne

284 rue de l’abbaye Thiron-Gardais Eure-et-Loir

Début : 2025-10-19 10:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-19

Chaque année au mois d’octobre, le Festival d’Automne vous propose un marché artisanal avec de nombreux exposants, un troc de plantes et le matin une Randonnée vtt et pédestre. Profitez tout au long de la journée de la visite des jardins et des jeux en bois en libre accès.

+33 2 37 49 49 49 domaineabbaye@terresdeperche.fr

English :

Every year in October, the Autumn Festival offers a craft market with many exhibitors, a plant swap and in the morning a walking and mountain bike tour. Throughout the day, you can visit the gardens and play wooden games in free access.

German :

Jedes Jahr im Oktober bietet Ihnen das Herbstfestival einen Kunsthandwerksmarkt mit zahlreichen Ausstellern, einen Pflanzenbasar und am Morgen eine Wanderung mit dem Mountainbike oder zu Fuß. Den ganzen Tag über können Sie die Gärten besichtigen und die frei zugänglichen Holzspiele nutzen.

Italiano :

Ogni anno, in ottobre, la Festa d’Autunno offre un mercatino dell’artigianato con numerosi espositori, uno scambio di piante e, al mattino, una passeggiata pedonale e in mountain bike. Durante la giornata è possibile visitare i giardini e giocare con i giochi di legno ad accesso libero.

Espanol :

Cada año, en octubre, el Festival de Otoño ofrece un mercado de artesanía con numerosos expositores, un intercambio de plantas y, por la mañana, un paseo en bicicleta de montaña y a pie. Durante todo el día, podrá visitar los jardines y jugar a los juegos de madera en acceso libre.

