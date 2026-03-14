Festival de Bach à Bacchus Visite des caves du Château de Meursault et dégustation Rue Charles Giraud Meursault

Festival de Bach à Bacchus Visite des caves du Château de Meursault et dégustation

Rue Charles Giraud Château de Meursault Meursault Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

En prélude au concert de Mariana Flores et des solistes de la Cappella Mediterranea, laissez- vous tenter par une offre spéciale de notre partenaire, le Château de Meursault une visite des caves du château, suivie d’une dégustation des vins du Domaine.

Nombre de personnes limité. Réservation obligatoire. .

Rue Charles Giraud Château de Meursault Meursault 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté lesamis@musique-meursault.fr

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English : Festival de Bach à Bacchus Visite des caves du Château de Meursault et dégustation

L’événement Festival de Bach à Bacchus Visite des caves du Château de Meursault et dégustation Meursault a été mis à jour le 2026-03-11 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne