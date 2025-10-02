Festival de bande dessinée Bulles des Prés | 18ème édition Place Charles de Gaulle La Guerche-de-Bretagne

Festival de bande dessinée Bulles des Prés | 18ème édition

Place Charles de Gaulle Médiathèque La Salorge La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-02

fin : 2025-10-04

2025-10-02

Le Festival de Bande Dessinée Bulles des Prés revient pour sa 18e édition à La Guerche-de-Bretagne.

Ce rendez-vous incontournable pour les passionnés de BD proposera un programme riche en animations, échanges et divertissements autour du neuvième art

Jeudi 2 octobre 18h30 vernissage de l’exposition de Christophe Alvès « Itinéraire d’un auteur de BD »

Vendredi 3 octobre de 17h à 19h dédicaces dans les bars

Samedi 4 octobre de 10h à 13h et de 15h à 17h dédicaces, stand Librairie, braderie BD

Du 2 au 31 octobre Exposition “Itinéraire d’un auteur de BD” par Christophe Alvès à la Médiathèque La Salorge .

Place Charles de Gaulle Médiathèque La Salorge La Guerche-de-Bretagne 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 96 22 20

