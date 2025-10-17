Festival de Bande Dessinée

Dourgne Tarn

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

2025-12-13

Cette année encore un nouvel épisode du festival BD verra le jour !

Vous avez été nombreux à participer en tant que bénévoles ou en tant que visiteurs aux deux dernières éditions.

Dourgne 81110 Tarn Occitanie +33 6 08 71 15 34 dourgnebd@gmail.com

English :

Once again, a new episode of the Comics Festival will take place this year!

Many of you took part in the last two editions, either as volunteers or as visitors.

German :

Auch in diesem Jahr wird es wieder eine neue Folge des Comicfestivals geben!

Viele von Ihnen haben als Freiwillige oder als Besucher an den letzten beiden Ausgaben teilgenommen.

Italiano :

Anche quest’anno vi proponiamo una nuova puntata del Festival del Fumetto!

Molti di voi hanno partecipato alle ultime due edizioni, come volontari o come visitatori.

Espanol :

Un año más, os traemos un nuevo episodio del Festival del Cómic

Muchos de vosotros participasteis en las dos últimas ediciones, ya fuera como voluntarios o como visitantes.

