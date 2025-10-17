Festival de Bande Dessinée Dourgne
Festival de Bande Dessinée Dourgne samedi 13 décembre 2025.
Festival de Bande Dessinée
Dourgne Tarn
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-13
Cette année encore un nouvel épisode du festival BD verra le jour !
Vous avez été nombreux à participer en tant que bénévoles ou en tant que visiteurs aux deux dernières éditions.
Dourgne 81110 Tarn Occitanie +33 6 08 71 15 34 dourgnebd@gmail.com
English :
Once again, a new episode of the Comics Festival will take place this year!
Many of you took part in the last two editions, either as volunteers or as visitors.
German :
Auch in diesem Jahr wird es wieder eine neue Folge des Comicfestivals geben!
Viele von Ihnen haben als Freiwillige oder als Besucher an den letzten beiden Ausgaben teilgenommen.
Italiano :
Anche quest’anno vi proponiamo una nuova puntata del Festival del Fumetto!
Molti di voi hanno partecipato alle ultime due edizioni, come volontari o come visitatori.
Espanol :
Un año más, os traemos un nuevo episodio del Festival del Cómic
Muchos de vosotros participasteis en las dos últimas ediciones, ya fuera como voluntarios o como visitantes.
