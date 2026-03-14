Festival de Bandes Dessinées Bulles d’Histoires 9ème édition Collège et Lycée La Malgrange Jarville-la-Malgrange

Festival de Bandes Dessinées Bulles d’Histoires 9ème édition

Collège et Lycée La Malgrange 76 76 Avenue de la Malgrange Jarville-la-Malgrange Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Mercredi 2026-05-06 10:00:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :

2026-05-06 2026-05-08

34 dessinateurs de BD et d’albums jeunesse dédicaceront leurs ouvrages, proposant de l’histoire, mais aussi de l’humour, de l’heroic fantasy et de l’aventure. Des animations seront également proposées avec le bouquiniste Le Cahier bleu, l’orchestre Butter Nuts, une tombola, du scrapbooking, du trollball, ainsi qu’un barbecue, des crêpes et une buvette.

– Mercredi 6 Mai à 20h

Conférence dessinée avec la présence de Philippe Bajolet, Pascal Bresson, Florian Galasse, Gilb et François Plisson Comment la BD croque-t-elle notre société ? Regards sur nos différences, nos valeurs et nos histoires

Les dessins effectués, ce soir-là, seront vendus aux enchères en faveur de l’association Trisomie 21 de Meurthe-et-Moselle, association soutenue par l’établissement cette année 2025-2026.

– Vendredi 8 mai à 14h30

Régis Hector, dessinateur de presse et de BD messin, donnera une conférence sur son journal de guerre, Ma guerre (illustrée) d’Ukraine (2 tomes), témoin de la vie quotidienne des Ukrainiens.Tout public

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Collège et Lycée La Malgrange 76 76 Avenue de la Malgrange Jarville-la-Malgrange 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 51 47 54

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English :

34 cartoonists and children?s authors will be signing their works, offering history as well as humor, heroic fantasy and adventure. There will also be entertainment with bookshop Le Cahier bleu, the Butter Nuts band, a tombola, scrapbooking, trollball, as well as a barbecue, crêpes and refreshments.

– Wednesday, May 6, 8pm

Comic conference with Philippe Bajolet, Pascal Bresson, Florian Galasse, Gilb and François Plisson How do comics sketch our society? Looking at our differences, our values and our stories

The drawings produced that evening will be auctioned off in aid of the Trisomie 21 de Meurthe-et-Moselle association, supported by the school this year 2025-2026.

– Friday May 8 at 2:30pm

Régis Hector, press and comic strip artist from Metz, will give a talk on his war diary, Ma guerre (illustrée) d’Ukraine (2 volumes), which documents the daily life of Ukrainians.

L’événement Festival de Bandes Dessinées Bulles d’Histoires 9ème édition Jarville-la-Malgrange a été mis à jour le 2026-03-14 par DESTINATION NANCY