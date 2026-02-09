Festival de BD Dessinator 22e édition Salle des fêtes Saint-Hilaire-du-Harcouët

Festival de BD Dessinator 22e édition

Salle des fêtes Rue Waldeck Rousseau Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-07

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-07

Samedi après-midi 14h à 18h

– Rencontres dédicaces avec les auteurs,

– Les dédicaces seront réalisées en priorité sur les ouvrages achetés dans l’enceinte du festival. Merci de votre compréhension.

– Animations,

– Exposition des œuvres des scolaires sur les Emotions,

– 15h30 à 17h TOURNOI DU 22e DESSINATOR entre auteurs professionnels, 2 manches

– Ventes aux enchères des œuvres du Tournoi.

Dimanche 10h à 12h30 et 14h à 18h

– Rencontres dédicaces avec les auteurs,

– Les dédicaces seront réalisées en priorité sur les ouvrages achetés dans l’enceinte du festival. Merci de votre compréhension.

– Animations,

– Exposition des œuvres des scolaires sur les Emotions,

– 15h30 à 17h TOURNOI DU 22e DESSINATOR entre auteurs professionnels, 2 manches,

– Ventes aux enchères des œuvres du Tournoi,

– 18h00 Remise du trophée DESSINATOR 2026 . .

Salle des fêtes Rue Waldeck Rousseau Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie +33 6 82 80 77 44 contact.dessinator@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival de BD Dessinator 22e édition

L’événement Festival de BD Dessinator 22e édition Saint-Hilaire-du-Harcouët a été mis à jour le 2026-02-05 par OT MSM Normandie BIT Genêts