Festival de BD Dessinator 22e édition Salle des fêtes Saint-Hilaire-du-Harcouët

Festival de BD Dessinator 22e édition
samedi 7 mars 2026.
Festival de BD Dessinator 22e édition
Salle des fêtes Rue Waldeck Rousseau Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Samedi 2026-03-07
2026-03-08
Date(s) :
2026-03-07
Samedi après-midi 14h à 18h
– Rencontres dédicaces avec les auteurs,
– Les dédicaces seront réalisées en priorité sur les ouvrages achetés dans l’enceinte du festival. Merci de votre compréhension.
– Animations,
– Exposition des œuvres des scolaires sur les Emotions,
– 15h30 à 17h TOURNOI DU 22e DESSINATOR entre auteurs professionnels, 2 manches
– Ventes aux enchères des œuvres du Tournoi.
Dimanche 10h à 12h30 et 14h à 18h
– Rencontres dédicaces avec les auteurs,
– Les dédicaces seront réalisées en priorité sur les ouvrages achetés dans l’enceinte du festival. Merci de votre compréhension.
– Animations,
– Exposition des œuvres des scolaires sur les Emotions,
– 15h30 à 17h TOURNOI DU 22e DESSINATOR entre auteurs professionnels, 2 manches,
– Ventes aux enchères des œuvres du Tournoi,
– 18h00 Remise du trophée DESSINATOR 2026 . .
Salle des fêtes Rue Waldeck Rousseau Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie +33 6 82 80 77 44 contact.dessinator@gmail.com
English : Festival de BD Dessinator 22e édition
