Festival de BD d’Hautvillers Hautvillers samedi 11 avril 2026.
Salle des Fêtes Hautvillers Marne
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-12
2026-04-11
Festival de Bande Dessinée 17ème édition
Organisé par L’Association BD-BullesTout public
Organisé par L’Association BD-Bulles .
Salle des Fêtes Hautvillers 51160 Marne Grand Est
English : Festival de BD d’Hautvillers
Comic Strip Festival 17th edition
Organized by L’Association BD-Bulles
