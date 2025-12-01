Festival de BD d’Hautvillers Hautvillers

Festival de BD d’Hautvillers

Salle des Fêtes Hautvillers Marne

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

2026-04-11

Festival de Bande Dessinée 17ème édition

Organisé par L’Association BD-BullesTout public

Salle des Fêtes Hautvillers 51160 Marne Grand Est

English : Festival de BD d’Hautvillers

Comic Strip Festival 17th edition

Organized by L’Association BD-Bulles

