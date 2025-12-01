Festival de BD d’Hautvillers Hautvillers

Salle des Fêtes Hautvillers Marne

Tarif : – –

Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-12

2026-04-11

Festival de Bande Dessinée 17ème édition
Organisé par L’Association BD-BullesTout public
English : Festival de BD d’Hautvillers

Comic Strip Festival 17th edition
Organized by L’Association BD-Bulles

