Festival de BD en Chinonais Chinon

Espace Rabelais Rue de la Digue Saint-Jacques Chinon Indre-et-Loire

Début : Dimanche 2026-03-14

fin : 2026-03-15

Organisé par l’association CLAAC en partenariat avec la ville de Chinon et la communauté de communes Chinon Vienne et Loire.

Chaque année, le Festival BD en Chinonais accueille une vingtaine d’auteurs, des ateliers, expositions, battles de dessin, rencontres et dédicaces… Un moment convivial pour tous les amoureux de la bande dessinée, curieux ou passionnés !

L’invité d’honneur de cette 31e édition est Lapin.

Le plateau d’auteurs est en cours de construction. Le programme sera dévoilé en début d’année 2026. .

Espace Rabelais Rue de la Digue Saint-Jacques Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 10 48 com@assoclaac.fr

