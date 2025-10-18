Festival de BD Erquy en bulles Rue du Parc des Sports Erquy

Sixième édition du festival de BD Erquy en Bulles !

Ce festival est né d’une promesse. Faite à un fameux réginéen, Jean-Pierre Allain, fan de BD et de voitures anciennes, initiateur de la théorie d’Erquy comme inspiration du village d’Astérix.

Quoi de plus évident que de définir Erquy comme épicentre de la passion de la BD et de faire découvrir le vivier d’auteurs fantastiques qu’est la Bretagne ?

La promesse est aussi tenue envers le public. Continuer à les faire sourire, à passer un bon moment en cette période troublée. A ramener chez eux quelques souvenirs d’enfance.

Au programme durant le festival

– Ateliers Pop Up assurés par Capucine Mazille au Gymnase Thalassa Samedi 15h & Dimanche 11h

Durée 1 heure (le matériel de dessin est fourni), à partir de 7 ans.

Inscriptions par téléphone au 06 31 49 95 38. Les enfants inscrits seront prioritaires.

– Sur le prix d’entrée, 2€ à valoir sur l’achat d’une BD neuve de plus de 10€ sur le salon.

Horaires du festival au gymnase 10h-18h

Bar & petite restauration sur place.

À l’occasion du festival, une exposition sur le thème « ça s’envole » se déroulera à la galerie d’Art Bernard Nonnet.

Exposition visible du 13 au 17 octobre de 15h à 18h, et du 18 au 19 octobre 10h30-12h30 & 15h-18h. .

Rue du Parc des Sports Gymnase Thalassa Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne

