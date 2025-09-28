Festival de BD PRE EN BULLES Bédée

Festival de BD PRE EN BULLES Bédée dimanche 28 septembre 2025.

Festival de BD PRE EN BULLES

Salle polyvalente de Bédée Bédée Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-28 10:00:00

fin : 2025-09-28 19:00:00

2025-09-28

Le festival de BD Pré en Bulles est de retour le dimanche 28 septembre de 10h à 19h pour sa 1ère édition ! Dédicaces, animation, spectacles ou encore ateliers badges et bookface animé par le réseau des médiathèques !

Entrée 7€/ gratuit (-18ans)/ réduit 4€

Salle polyvalente de Bédée. .

Salle polyvalente de Bédée Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne

