Festival de BD PRE EN BULLES Bédée dimanche 28 septembre 2025.
Début : 2025-09-28 10:00:00
fin : 2025-09-28 19:00:00
2025-09-28
Le festival de BD Pré en Bulles est de retour le dimanche 28 septembre de 10h à 19h pour sa 1ème édition ! Dédicaces, animation, spectacles ou encore ateliers badges et bookface animé par le réseau des médiathèques !
Entrée 7€/ gratuit (-18ans)/ réduit 4€
