Festival De Beaux lendemains Fille et Soie de la Cie Les Bas-bleus Rue Gén Leclerc Binic-Étables-sur-Mer

Rue Gén Leclerc Centre culturel L’Estran Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-28 19:00:00

fin : 2025-11-28 19:45:00

2025-11-28

Un spectacle co générationnel librement adapté de Les Trois Contes de Louise Duneton.

Tout public, à partir de 6 ans. Accessible aux non entendants.

Séverine Coulon revisite les contes de Blanche-Neige, La petite sirène et Peau d’âne et évoque avec humour, dérision et légèreté, l’obsession des apparences inculquée aux fillettes dès le plus jeune âge. Les dessins de l’album se muent tour à tour en figurines de soie ou en théâtre d’objet et les deux comédiennes, en français et en langue des signes française, sont portés par l’enthousiasmante composition musicale de Sébastien Troester. C’est un spectacle d’une grande finesse, qui revisite avec humour et audace des contes classiques. Vous serez surpris par son théâtre d’ombres et d’objets, où les dessins de l’album de Louis Duneton prennent vie sous vos yeux, allié à une musique qui vous plonge dans une esthétique délicate et poétique, qui captera l’attention des plus jeunes… mais aussi les adultes !Billets le jour du spectacle ou par Billetweb. .

Rue Gén Leclerc Centre culturel L’Estran Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne

