[Festival de Bué] Exposition et animations Bué
[Festival de Bué] Exposition et animations Bué samedi 21 mars 2026.
[FESTIVAL DE BUÉ] Spectacle Spectacles
5 Rue Saint-Vincent Bué Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 10:00:00
fin : 2026-03-21 19:00:00
Date(s) :
2026-03-21
Le Festival de Bué revient !
Une journée festive pour petits et grands !
Dès le matin, les plus jeunes sont à l’honneur
À 10h, On joue ? invite les enfants de moins de 6 ans à un moment ludique et gratuit, suivi d’une rencontre avec les musiciens et d’un échange autour des instruments.
À 15h, place à Après-midi-mini Yann Costa propose une version mini de son spectacle Waaahaaa!!!, prolongée par un atelier découverte
À 17h, changez de rythme avec un atelier danse Swing, animé par Bernard et Christine de l’association Foxy Swing Nevers
Tout au long de la journée, de 10h à 18h, plongez dans l’univers du cinéma d’antan avec une projection continue de films muets, accompagnés de musique d’époque sur vinyles 33 tour
Et pour finir en beauté, à partir de 18h30, sortez vos plus beaux costumes ! .
5 Rue Saint-Vincent Bué 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 32 18 cec.bue@gmail.com
