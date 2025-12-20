[Festival de Bué] Exposition et animations Bué

[FESTIVAL DE BUÉ] Spectacle Spectacles

5 Rue Saint-Vincent Bué Cher

Début : 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-21 19:00:00

2026-03-21

Le Festival de Bué revient !

Une journée festive pour petits et grands !

Dès le matin, les plus jeunes sont à l’honneur

À 10h, On joue ? invite les enfants de moins de 6 ans à un moment ludique et gratuit, suivi d’une rencontre avec les musiciens et d’un échange autour des instruments.

À 15h, place à Après-midi-mini Yann Costa propose une version mini de son spectacle Waaahaaa!!!, prolongée par un atelier découverte

À 17h, changez de rythme avec un atelier danse Swing, animé par Bernard et Christine de l’association Foxy Swing Nevers

Tout au long de la journée, de 10h à 18h, plongez dans l’univers du cinéma d’antan avec une projection continue de films muets, accompagnés de musique d’époque sur vinyles 33 tour

Et pour finir en beauté, à partir de 18h30, sortez vos plus beaux costumes ! .

5 Rue Saint-Vincent Bué 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 32 18 cec.bue@gmail.com

