Festival de Bugeat Apéro musical et diner à l’espagnol Soudaine-Lavinadière
Festival de Bugeat Apéro musical et diner à l’espagnol Soudaine-Lavinadière samedi 1 août 2026.
Soudaine-Lavinadière
Festival de Bugeat Apéro musical et diner à l’espagnol
Salle des fêtes Soudaine-Lavinadière Corrèze
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:00:00
fin : 2026-08-01 23:30:00
Date(s) :
2026-08-01
Soirée festive à l’espagnole avec apéro musical accompagné par Marc-Henri Lamande au piano, diner organisé par le Foyer rural de Soudaine-Lavinadière.
20€ sur réservation au 06 80 75 19 83
Spectacle par la remarquable troupe Alma Flamenka, offert par la commune de Soudaine-Lavinadière. .
Salle des fêtes Soudaine-Lavinadière 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 75 19 83 contact@lesamisdebugeat.fr
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English : Festival de Bugeat Apéro musical et diner à l’espagnol
L’événement Festival de Bugeat Apéro musical et diner à l’espagnol Soudaine-Lavinadière a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze