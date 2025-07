Festival de Bugeat Concert piano et violon Bugeat

Eglise Saint Pardoux Bugeat Corrèze

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-07-25

fin : 2025-07-25

Dans le cadre du Festival de Bugeat l’association « les Amis du Pays de Bugeat » propose Il fait si doux quand les oiseaux chantent pour nous ….Récital violon et piano.

La violoniste Jelena Eskin, second violon de l’opéra de Limoges, sera de retour sur notre plateau après son exceptionnelle prestation du 8 mai dernier à Bugeat et se produira en duo avec la pianiste Gwenaëlle Burel, à l’Eglise Saint Pardoux de Bugeat.

Retransmis en direct sous les Nouvelles Halles de Bugeat

Enfants de 10 ans gratuit. Ados 5€, Adultes 10€. Mécène 20€. Familles 1adulte payant = 1 ado gratuit. .

Eglise Saint Pardoux Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 90 48 82 contact@lesamisdebugeat.fr

