Festival de Bugeat Duo Father & Son au Café de la Place Bugeat

Father & Son est né de la complicité musicale entre le père et le fils qui jouent en duo depuis 10 ans, avec cette connivence rarement rencontrée. Des répertoires aussi variés que des arrangements jazz originaux des chansons de Gainsbourg et Brassens, de la pop Anglaise et de chansons françaises variété et disco.

Venez découvrir leur univers autour d’un verre au Café de la Place. .

Café de la Place Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 90 48 82 contact@lesamisdebugeat.fr

