Festival de Bugeat Exposition La collection Borzeix – Espace Culturel Jean-Marie Borzeix Bugeat 21 juillet 2025 10:00

Corrèze

Festival de Bugeat Exposition La collection Borzeix Espace Culturel Jean-Marie Borzeix 12 rue de la Mairie Bugeat Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-21 10:00:00

fin : 2025-08-10 12:00:00

Date(s) :

2025-07-21

Venez découvrir la collection Borzeix les maitres de Crozant et de l’Ecole Nationale des Arts Décoratifs. Elle est constituée entre les deux guerres par un notable bugeacois, lui-même peintre amateur, et dispersée après son décès. « La collection Borzeix » est rassemblée cet été grâce à l’association “Les Amis du Pays de Bugeat”, elle comporte une trentaine d’œuvres de Paul-Laurent Courtot, Charles Bichet, Eugène Alluaud, Auguste Aridas, Jeanne Klein, Allan Österlind, Marcel Merguiller, Eugène Sénamaux…et du mystérieux Raymond Renefer. Outre la veine paysagiste et “pleinairiste”, l’influence sensible de l’Ecole de Crozant, s’y perçoit également l’apport de l’Ecole Nationale des Arts Décoratifs de Limoges et des peintres sur porcelaine dans un moment brillant et fructueux de la production artistique limousine.

Inauguration de l’Espace Culturel et vernissage le 21 juillet à 18h. .

Espace Culturel Jean-Marie Borzeix 12 rue de la Mairie

Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 90 48 82 contact@lesamisdebugeat.fr

English : Festival de Bugeat Exposition La collection Borzeix

German : Festival de Bugeat Exposition La collection Borzeix

Italiano :

Espanol : Festival de Bugeat Exposition La collection Borzeix

L’événement Festival de Bugeat Exposition La collection Borzeix Bugeat a été mis à jour le 2025-06-14 par Office de Tourisme Terres de Corrèze