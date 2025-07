Festival de Bugeat Exposition Parcours d’artistes en Limousin place du champ de foire Bugeat

Festival de Bugeat Exposition Parcours d’artistes en Limousin place du champ de foire Bugeat lundi 21 juillet 2025.

Festival de Bugeat Exposition Parcours d’artistes en Limousin

place du champ de foire Foyer Rural Bugeat Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-21 09:30:00

fin : 2025-08-04 12:00:00

Date(s) :

2025-07-21

Parcours de découverte en Limousin avec la participation des artistes suivants (sous réserve) : Bertrand Benoît, sculpteur sur bois et pierre ; Dominique Bouix, photographe ; Chantal Godet-Cheneval, maître verrier, artisan d’art; Jean-Pierre Mabille, photographe ; Michel Neuville, sculpteur sur bronze, bois, étain, Nadège Béchu, claquettiste, création de robes, Claire Stenta, créations brodées, et l’installation de 2 œuvres de la Collection du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin produites en 2024 par Florence Wuillai et Guillaume Lebaudy à l’occasion d’une résidence d’artistes au Centre International d’Art et du Paysage de Vassivière. .

place du champ de foire Foyer Rural Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 90 48 82 contact@lesamisdebugeat.fr

English : Festival de Bugeat Exposition Parcours d’artistes en Limousin

German : Festival de Bugeat Exposition Parcours d’artistes en Limousin

Italiano :

Espanol : Festival de Bugeat Exposition Parcours d’artistes en Limousin

L’événement Festival de Bugeat Exposition Parcours d’artistes en Limousin Bugeat a été mis à jour le 2025-07-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze