Corrèze

Festival de Bugeat inauguration et vernissage Espace Culturel Jean-Marie Borzeix 12 rue de la Mairie Bugeat Corrèze

2025-07-21 17:30:00

2025-07-21 20:00:00

2025-07-21

Les Amis du Pays de Bugeat ont le très grand plaisir de vous inviter à l’ ouverture du Festival SPOC

17h30 au Foyer Rural où Florence Wuillai présentera ses deux œuvres prêtées par le Parc Naturel Régional.

18h30 inauguration de l’Espace Culturel Jean-Marie Borzeix, 12 rue de la mairie et vernissage de « La collection Borzeix les maitres de Crozant et de l’Ecole Nationale des Arts Décoratifs”, en présence de musiciens et artistes (Léopold Sers, Félix Lefebvre, Didier Lefebvre), d’experts et descendants des maitres de Crozant et de l’Ecole Nationale des Arts Décoratifs. .

Espace Culturel Jean-Marie Borzeix 12 rue de la Mairie

Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 90 48 82 contact@lesamisdebugeat.fr

