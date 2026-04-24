Festival de Cannes 2026 Cinema Getari Enea Guéthary

Guéthary

Festival de Cannes 2026

Cinema Getari Enea 77 Rue de l’Église Guéthary Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 19:00:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

À l’occasion de l’ouverture du Festival de Cannes 2026, Getari Enea déroule son tapis rouge.

Au programme: retransmission en direct de la cérémonie d’ouverture, suivie de la projection du film d’ouverture, La Vénus électrique réalisé par Pierre Salvadori avec entre autres, Pio Marmaï, Anaïs Demoustier, Gilles Lelouche.

Un film monté par Anne-Sophie Bion à Getari Enea.

Comme c’est maintenant la tradition, la cabane à frites sera de retour dans le jardin du cinéma à partir de 19h00. .

Cinema Getari Enea 77 Rue de l’Église Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 50 85

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English :

L’événement Festival de Cannes 2026 Guéthary a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Pays Basque