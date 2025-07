FESTIVAL DE CARCASSONNE COMME DES SOEURS Carcassonne

Hôtel de Rolland Carcassonne Aude

Début : 2025-07-06 21:30:00

fin : 2025-07-06

2025-07-06

de Béatrice Massenet Par la cie Vène en Scène

Elles sont 3 amies d’enfance. Elles pensent qu’elles se connaissent par cœur, qu’elles sont Comme des Sœurs . Quand elles se retrouvent, c’est l’occasion pour elles de faire le point sur leurs vies de parler d’amour, de se moquer des tendances actuelles, de se faire des reproches ou de s’émouvoir. Mais, se disent-elles vraiment tout ? Et d’ailleurs, est-il bon de tout se dire ?

Hôtel de Rolland Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15

English :

by Béatrice Massenet By the Vène en Scène company

They are 3 childhood friends. They think they know each other by heart, that they’re « like sisters ». When they get together, it’s a chance for them to take stock of their lives: to talk about love, to make fun of current trends, to reproach each other or to get emotional. But do they really tell each other everything? And besides, is it good to tell each other everything?

German :

von Béatrice Massenet Par la cie Vène en Scène

Sie sind drei Freundinnen aus Kindertagen. Sie denken, dass sie sich aus dem Herzen kennen, dass sie « Wie Schwestern » sind. Wenn sie sich treffen, ist das eine Gelegenheit, ihr Leben Revue passieren zu lassen: Sie reden über die Liebe, machen sich über aktuelle Trends lustig, machen sich gegenseitig Vorwürfe oder sind gerührt. Aber erzählen sie sich wirklich alles? Und ist es überhaupt gut, sich alles zu sagen?

Italiano :

di Béatrice Massenet A cura della compagnia Vène en Scène

Sono tre amiche d’infanzia. Pensano di conoscersi a memoria, di essere « come sorelle ». Quando si riuniscono, è un’occasione per fare il punto sulla loro vita: per parlare d’amore, per prendere in giro le tendenze del momento, per rimproverarsi a vicenda o per commuoversi. Ma si raccontano davvero tutto? E poi, è una buona idea raccontarsi tutto?

Espanol :

de Béatrice Massenet Por la compañía Vène en Scène

Son tres amigas de la infancia. Creen que se conocen de memoria, que son « como hermanas ». Cuando se reúnen, es la ocasión de hacer balance de sus vidas: hablar de amor, burlarse de las tendencias del momento, reprocharse o emocionarse. Pero, ¿se cuentan realmente todo? Y lo que es más, ¿es buena idea contárselo todo?

