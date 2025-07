FESTIVAL DE CARCASSONNE EZRA HESPER Carcassonne

2025-07-17 21:00:00

2025-07-17

Ezra Hesper est un auteur-compositeur-interprète franco-néerlandais d’indie-folk aux saveurs électro. Il puise son inspiration dans les figures de la folk comme Bob Dylan, Passenger, Bon Iver, Vance Joy mais sa musique s’imprègne également d’influences plus électro rappelant parfois des artistes comme Milky Chance, Broken Back… Après avoir effectué de nombreux concerts partout en France et en Europe, Ezra Hesper sort son nouvel EP au printemps 2025.

Carcassonne 11000 Aude Occitanie

English :

Ezra Hesper is a Franco-Dutch singer-songwriter with an electro-flavored indie-folk sound. He draws his inspiration from folk figures such as Bob Dylan, Passenger, Bon Iver and Vance Joy, but his music is also infused with more electro influences, sometimes recalling artists such as Milky Chance, Broken Back… After a series of concerts throughout France and Europe, Ezra Hesper will release his new EP in spring 2025.

German :

Ezra Hesper ist ein französisch-niederländischer Sänger und Songwriter, der Indie-Folk mit Elektro-Aromen singt. Er lässt sich von Folkgrößen wie Bob Dylan, Passenger, Bon Iver und Vance Joy inspirieren, aber seine Musik ist auch von mehr Elektroeinflüssen geprägt, die manchmal an Künstler wie Milky Chance, Broken Back usw. erinnern. Nach zahlreichen Konzerten in ganz Frankreich und Europa veröffentlicht Ezra Hesper im Frühjahr 2025 seine neue EP.

Italiano :

Ezra Hesper è un cantautore indie-folk franco-olandese dal sapore electro. Si ispira a figure folk come Bob Dylan, Passenger, Bon Iver e Vance Joy, ma la sua musica è anche infusa di influenze più electro, che a volte ricordano artisti come Milky Chance, Broken Back… Dopo aver tenuto numerosi concerti in Francia e in Europa, Ezra Hesper pubblicherà il suo nuovo EP nella primavera del 2025.

Espanol :

Ezra Hesper es un cantautor franco-holandés de indie-folk con sabor electro. Se inspira en figuras del folk como Bob Dylan, Passenger, Bon Iver y Vance Joy, pero su música también está impregnada de influencias más electro, recordando a veces a artistas como Milky Chance, Broken Back… Después de dar varios conciertos por Francia y Europa, Ezra Hesper publicará su nuevo EP en la primavera de 2025.

