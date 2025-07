FESTIVAL DE CARCASSONNE JÉDAPAMA+ TIKEN JAH FAKOLY Carcassonne

FESTIVAL DE CARCASSONNE JÉDAPAMA+ TIKEN JAH FAKOLY Carcassonne vendredi 18 juillet 2025.

FESTIVAL DE CARCASSONNE JÉDAPAMA+ TIKEN JAH FAKOLY

Square André Chenier Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18 22:00:00

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-18

à 20h30

Jédapama c’est quatre univers musicaux qui se rencontrent ; un Melting-pot de reggae, rap, slam, pop et chanson française ; c’est aussi un zeste d’humour et une belle présence scénique qui ne vous laissera pas indifférent ; mais c’est avant tout une histoire, une amitié soudée qui permet à Jédapama de partager son énergie originale, unique et chaleureuse.

Venez les découvrir !

————————————————

à 22h

Après de mémorables concerts au Festival de Carcassonne, Tiken Jah Fakoly revient cette année avec une tournée acoustique inédite, revisitant 25 ans de carrière entre engagement, rythmes traditionnels et puissance scénique.

Figure majeure du continent africain et du reggae, auréolé de plusieurs disques d’or et des Victoires de la Musique, Tiken Jah Fakoly s’impose aujourd’hui comme un artiste majeur et mondialement reconnu. Rassemblant des centaines de milliers de spectateurs lors de ses concerts en Afrique, il est célèbre pour ses prestations scéniques explosives et a joué dans tous les festivals majeurs en France, en Europe et au Canada.

En 2024, Tiken Jah Fakoly revient avec son nouvel album « Acoustic » et entame cette tournée inédite en acoustique. Entouré de musiciens traditionnels d’Afrique de l’Ouest l’artiste revisite ses 25 ans de répertoire dont ses plus grands hits ! Une date à ne pas manquer sur la scène Chénier !

.

Square André Chenier Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15

English :

at 8:30 p.m

Jédapama is: four musical worlds come together; a melting pot of reggae, rap, slam, pop and French chanson; a zest for humor and a stage presence that won’t leave you indifferent; but above all, it’s a story, a close friendship that enables Jédapama to share their original, unique and warm energy.

Come and discover them!

————————————————

at 10pm

After memorable concerts at the Carcassonne Festival, Tiken Jah Fakoly returns this year with a brand-new acoustic tour, revisiting 25 years of commitment, traditional rhythms and stage power.

A major figure on the African continent and in reggae, Tiken Jah Fakoly has won several gold discs and the Victoires de la Musique award, making him a major artist of international renown. Drawing hundreds of thousands of spectators to his concerts in Africa, he is famous for his explosive stage performances and has played at all the major festivals in France, Europe and Canada.

In 2024, Tiken Jah Fakoly returns with his new album, « Acoustic », and embarks on this unprecedented acoustic tour. Surrounded by traditional West African musicians, the artist revisits his 25-year repertoire, including his greatest hits! A date not to be missed on the Chénier stage!

German :

um 20:30 Uhr

Jédapama ist: vier musikalische Welten, die sich begegnen; ein Melting Pot aus Reggae, Rap, Slam, Pop und französischem Chanson; es ist auch ein Schuss Humor und eine schöne Bühnenpräsenz, die Sie nicht gleichgültig lassen wird; aber es ist vor allem eine Geschichte, eine enge Freundschaft, die es Jédapama ermöglicht, ihre originelle, einzigartige und herzliche Energie zu teilen.

Kommen Sie und entdecken Sie sie!

————————————————

um 22 Uhr

Nach unvergesslichen Konzerten beim Festival von Carcassonne kehrt Tiken Jah Fakoly dieses Jahr mit einer noch nie dagewesenen Akustiktour zurück und lässt seine 25-jährige Karriere zwischen Engagement, traditionellen Rhythmen und Bühnenpower Revue passieren.

Tiken Jah Fakoly, eine der wichtigsten Figuren des afrikanischen Kontinents und des Reggae, wurde mit mehreren Goldenen Schallplatten und dem Victoires de la Musique ausgezeichnet und ist heute ein bedeutender und weltweit anerkannter Künstler. Er ist berühmt für seine explosiven Live-Auftritte und hat auf allen wichtigen Festivals in Frankreich, Europa und Kanada gespielt.

Im Jahr 2024 kehrt Tiken Jah Fakoly mit seinem neuen Album « Acoustic » zurück und startet diese beispiellose Tournee akustisch. Umgeben von traditionellen westafrikanischen Musikern lässt der Künstler sein 25-jähriges Repertoire Revue passieren, darunter seine größten Hits! Ein Termin, den Sie auf der Chénier-Bühne nicht verpassen sollten!

Italiano :

alle 20.30

Jédapama è quattro mondi musicali che si incontrano, un melting pot di reggae, rap, slam, pop e chanson francese; è anche un tocco di umorismo e una presenza scenica che vi lascerà senza fiato; ma soprattutto è una storia, un’amicizia stretta che permette a Jédapama di condividere la sua energia originale, unica e calda.

Venite a scoprirli!

————————————————

alle 22.00

Dopo i suoi memorabili concerti al Festival di Carcassonne, Tiken Jah Fakoly torna quest’anno con un nuovissimo tour acustico, rivisitando 25 anni di carriera con una miscela di impegno, ritmi tradizionali e potenza scenica.

Figura di spicco del continente africano e del reggae, Tiken Jah Fakoly ha vinto diversi dischi d’oro e il premio Victoires de la Musique, affermandosi come artista di fama internazionale. Attirando centinaia di migliaia di spettatori ai suoi concerti in Africa, è famoso per le sue esplosive performance dal vivo e ha suonato in tutti i principali festival in Francia, Europa e Canada.

Nel 2024, Tiken Jah Fakoly torna con il suo nuovo album, « Acoustic », e dà il via a questo tour acustico senza precedenti. Circondato da musicisti tradizionali dell’Africa occidentale, l’artista rivisita il suo repertorio di 25 anni, compresi i suoi più grandi successi! Un appuntamento da non perdere sul palco dello Chénier!

Espanol :

a las 20.30 h

Jédapama es la unión de cuatro mundos musicales, un crisol de reggae, rap, slam, pop y chanson francesa; es también un toque de humor y una presencia escénica que le dejará sin aliento; pero sobre todo, es una historia, una estrecha amistad que permite a Jédapama compartir su energía original, única y cálida.

¡Venga a descubrirlos!

————————————————

a las 22 horas

Tras sus memorables conciertos en el Festival de Carcasona, Tiken Jah Fakoly regresa este año con una nueva gira acústica, en la que repasa 25 años de carrera con una mezcla de compromiso, ritmos tradicionales y fuerza escénica.

Gran figura del continente africano y del reggae, Tiken Jah Fakoly ha ganado varios discos de oro y el premio Victoires de la Musique, y se ha consolidado como un gran artista de renombre internacional. Atrae a cientos de miles de espectadores a sus conciertos en África, es famoso por sus explosivas actuaciones en directo y ha actuado en todos los grandes festivales de Francia, Europa y Canadá.

En 2024, Tiken Jah Fakoly regresa con su nuevo álbum, « Acoustic », y da el pistoletazo de salida a esta gira acústica sin precedentes. Rodeado de músicos tradicionales de África Occidental, el artista repasa su repertorio de 25 años, ¡incluyendo sus grandes éxitos! Una cita ineludible en el escenario Chénier

L’événement FESTIVAL DE CARCASSONNE JÉDAPAMA+ TIKEN JAH FAKOLY Carcassonne a été mis à jour le 2025-05-16 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Carcassonne