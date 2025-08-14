FESTIVAL DE CARCASSONNE MISTER WHITE Carcassonne

FESTIVAL DE CARCASSONNE MISTER WHITE Carcassonne jeudi 14 août 2025.

FESTIVAL DE CARCASSONNE MISTER WHITE

Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-14 21:00:00

fin : 2025-08-14

Date(s) :

2025-08-14

Muni de sa légendaire guitare Gretsch Orange, sa voix et rythme au pied, Mr White arrive pour délivrer la fièvre du vrai Rock’n’roll. Avec acharnement et passion, visible à la vie comme à la scène, il arpente désormais les routes pour partager son répertoire allant du Rockab’ des années 50 jusqu’au Punkrock 77 ! Vous vous sentez affaibli ? Vous n’avez pas le moral ? Alors goûtez à sa « RockTherapy » indispensable et disponible sans ordonnance.

.

Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15

English :

Equipped with his legendary Gretsch Orange guitar, his voice and rhythm at his feet, Mr White arrives to deliver the fever of true Rock’n’roll. With determination and passion, visible in life as on stage, he now hits the road to share his repertoire ranging from ’50s Rockab’ to ’77 Punkrock! Feeling weak? Feeling down? Then try his essential « RockTherapy », available without prescription.

German :

Mit seiner legendären Gretsch-Orange-Gitarre, seiner Stimme und dem Rhythmus am Fuß kommt Mr. White, um das Fieber des wahren Rock’n’Roll zu entfachen. Mit Verbissenheit und Leidenschaft, sichtbar im Leben und auf der Bühne, reist er nun durch die Straßen und teilt sein Repertoire, das vom Rockab’ der 50er Jahre bis zum Punkrock 77 reicht! Fühlen Sie sich schlapp? Sie fühlen sich nicht gut? Dann probieren Sie seine unverzichtbare « RockTherapy », die rezeptfrei erhältlich ist.

Italiano :

Armato della sua leggendaria chitarra Gretsch Orange, della sua voce e del ritmo ai suoi piedi, Mr White arriva per trasmettere la febbre del vero Rock’n’roll. Con determinazione e passione, visibili sia nella vita che sul palcoscenico, ora si mette in viaggio per condividere il suo repertorio che spazia dal Rockab’ anni ’50 al Punkrock 77! Vi sentite deboli? Vi sentite giù? Allora provate la sua essenziale « RockTherapy », disponibile senza prescrizione medica.

Espanol :

Armado con su legendaria guitarra Gretsch Orange, su voz y el ritmo a sus pies, Mr White llega para entregar la fiebre del verdadero Rock’n’roll. ¡Con determinación y pasión, visibles tanto en la vida como en el escenario, ahora sale a la carretera para compartir su repertorio que va desde el Rockab’ de los 50 hasta el Punkrock 77! ¿Te sientes débil? ¿Se siente mal? Entonces pruebe su esencial « RockTherapy », disponible sin receta.

L’événement FESTIVAL DE CARCASSONNE MISTER WHITE Carcassonne a été mis à jour le 2025-07-31 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Carcassonne