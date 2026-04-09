Festival de céramique de Paris : 35 céramistes à découvrir, films, conférences, contes, dégustation… Salle Olympe de Gouges Paris

Pendant trois jours, 35 céramistes venus de France et d’Italie vous invitent à explorer toute la diversité de la création céramique contemporaine. Des pièces soigneusement sélectionnées pour refléter la richesse et la pluralité de cet art vivant.

Pour sa 18e édition, le Festival de céramique de Paris 11è, organisé par l’association Terramicales en partenariat avec la Mairie du 11è, vous invite à un voyage sur le thème universel et poétique de l’EAU. Au programme, autour des céramistes exposants, vous pourrez profiter de : la construction d’une fontaine éphémère collaborative, des démonstrations de chantepleures avec JJ Dubernard et Estelle Richard, des ateliers terre pour les enfants et les adultes, des conférence, des contes, des projections de films, des livres, une dégustation de bouillon et risotto et un café céramique pour se retrouver et échanger.

Ce festival, dédié à la céramique contemporaine au cœur du 11e arrondissement de Paris est pensé comme un espace de rencontre entre artistes et publics. Cet événement met à l’honneur la richesse et la diversité de la scène céramique actuelle, entre savoir-faire, expérimentation et création.

Du jeudi 09 avril 2026 au dimanche 12 avril 2026 :

vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 19h00

jeudi

de 18h00 à 21h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-09T21:00:00+02:00

fin : 2026-04-12T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-09T18:00:00+02:00_2026-04-09T21:00:00+02:00;2026-04-10T10:00:00+02:00_2026-04-10T19:00:00+02:00;2026-04-11T10:00:00+02:00_2026-04-11T19:00:00+02:00;2026-04-12T10:00:00+02:00_2026-04-12T19:00:00+02:00

Salle Olympe de Gouges 15 rue Merlin 75011 Paris

https://www.festivaldeceramique.com/ festivaldeceramique@yahoo.fr https://www.facebook.com/FestivaldeCeramique https://www.facebook.com/FestivaldeCeramique



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