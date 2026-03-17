Festival de cerfs-volants La Couronne Martigues

Festival de cerfs-volants

Du samedi 11 au lundi 13 avril 2026 de 10h à 18h. La Couronne Chemin de la Douane Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-13 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Trois jours de fête sur la plage du Verdon pour ce grand week-end.

Vous avez rendez vous avec une trentaine de cerfs-volistes internationaux. Une dizaine de pays seront représentés. Plusieurs régions de France seront également présentes.Enfants

Ils proposeront gratuitement des démonstrations de pilotables, de grosses structures, de cerfs-volants traditionnels et prodigueront leurs conseils pour aider les plus jeunes à la pratique du vol. Initiation au gonflage de voile de traction, au lancer de boomerang, démonstration d’aéromodélisme, jardin du vent, lâchers de bonbons et vente de cerfs-volants.



Les démonstrations au centre de la plage, dans un espace clos, par mesure de sécurité. La beauté du cerf-volant ou le désir d’aller à la rencontre des cerfs-volistes ne doit pas vous faire oublier qu’ils peuvent représenter un danger. Monofils, grosses structures, cerfs-volants traditionnels, tous rivalisent d’originalité et illuminent le ciel de leurs couleurs. Vous pourrez sans problème les admirer d’un peu plus loin.



– Le jardin du vent vous pouvez vous y promener et admirer l’inventivité et la créativité de leur metteur en scène.

​

– Les lâchers de bonbons ils sont programmés en fonction de l’aérologie et réservés aux plus jeunes enfants.



– L’espace public un espace est spécialement réservé au public qui souhaite s’essayer à la pratique du cerf-volant.



Le Festival de cerfs-volants est organisé par l’association Coup de Vent, en partenariat avec la Ville de Martigues, la Région PACA, le Conseil Général des Bouches-du-Rhône, l’Association pour l’Animation des Centres Sociaux et des Maisons de quartier et Radio Maritima.



Entrée et parking gratuit. .

La Couronne Chemin de la Douane Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Three days of partying on Verdon beach for this big weekend.

You have an appointment with around thirty international kite flyers. Around ten countries will be represented. Several regions of France will also be present.

L’événement Festival de cerfs-volants Martigues a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme de Martigues