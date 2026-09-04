Festival de cerfs-volants route d’Ancône Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Festival de cerfs-volants

route d’Ancône Aérodrome Montélimar-Ancône Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-10

Démonstrations de cerfs-volants, animations musicales pour cette fête des cerfs-volants

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route d’Ancône Aérodrome Montélimar-Ancône Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 09 71 evenementiel@montelimar.fr

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English :

Kite demonstrations and musical performances are on the agenda for this kite festival

L’événement Festival de cerfs-volants Montélimar a été mis à jour le 2026-09-04 par Montélimar Tourisme Agglomération