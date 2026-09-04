Festival de cerfs-volants route d’Ancône Montélimar
samedi 10 octobre 2026 · route d'Ancône · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Festival de cerfs-volants
route d’Ancône Aérodrome Montélimar-Ancône Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-10
Démonstrations de cerfs-volants, animations musicales pour cette fête des cerfs-volants
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route d’Ancône Aérodrome Montélimar-Ancône Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 09 71 evenementiel@montelimar.fr
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English :
Kite demonstrations and musical performances are on the agenda for this kite festival
L’événement Festival de cerfs-volants Montélimar a été mis à jour le 2026-09-04 par Montélimar Tourisme Agglomération
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