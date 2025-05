Festival de chants marins à la Hougue – Saint-Vaast-la-Hougue, 7 juin 2025 12:00, Saint-Vaast-la-Hougue.

Manche

Festival de chants marins à la Hougue Route de la Hougue Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Début : 2025-06-07 12:00:00

fin : 2025-06-07 23:30:00

2025-06-07

La 14e édition du festival de chants marins est organisé comme tous les ans par le comité des fêtes de Saint-Vaast-La-Hougue. Il a lieu sur le site exceptionnel de la Hougue. Plusieurs groupes et chorales normands et bretons vont feront partager leur amour de la mer et du grand large à travers leur répertoire de musique dansant et entraînant.

Au programme, des groupes qui viennent se produire pendant deux jours les Centz’escales, les Fins de siècle, les Gabiers du Drellac’h, les Vénus du Matelot, Sabord d’Ille, Vent d’bout, les Marins du Cotentin…).

Le festival se déroule du samedi midi au dimanche soir avec deux repas concerts prévus sur place. Vous êtes toutefois invités à apporter vos propres couverts. Pensez à réserver.

Route de la Hougue

Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 7 69 71 27 00 comitedesfetes50550@gmail.com

English : Festival de chants marins à la Hougue

The 14th edition of the Sea Song Festival is organized as every year by the Saint-Vaast-La-Hougue Festival Committee. It takes place on the exceptional site of La Hougue. A number of groups and choirs from Normandy and Brittany will be sharing their love of the sea and the open seas through their lively, danceable repertoire.

On the program, groups performing over two days: les Centz?escales, les Fins de siècle, les Gabiers du Drellac?h, les Vénus du Matelot, Sabord d?Ille, Vent d?bout, les Marins du Cotentin…).

The festival runs from Saturday lunchtime to Sunday evening, with two concert meals provided on site. Please bring your own cutlery. Please make a reservation.

German :

Die 14. Ausgabe des Seemannsliederfestivals wird wie jedes Jahr vom Festkomitee von Saint-Vaast-La-Hougue organisiert. Es findet auf dem außergewöhnlichen Gelände von La Hougue statt. Mehrere Gruppen und Chöre aus der Normandie und der Bretagne werden mit ihrem tanzbaren und mitreißenden Musikrepertoire ihre Liebe zum Meer und zur offenen See teilen.

Auf dem Programm stehen folgende Gruppen, die zwei Tage lang auftreten: Les Centz?escales, Les Fins de siècle, Les Gabiers du Drellac?h, Les Vénus du Matelot, Sabord d’Ille, Vent d?bout, Les Marins du Cotentin…).

Das Festival dauert von Samstagmittag bis Sonntagabend, wobei zwei Essenskonzerte auf dem Gelände vorgesehen sind. Sie sind jedoch herzlich eingeladen, Ihr eigenes Besteck mitzubringen. Denken Sie an eine Reservierung.

Italiano :

La 14ª edizione del festival dei chanteys di mare è organizzata ogni anno dal comitato del festival di Saint-Vaast-La-Hougue. Si svolge nell’eccezionale sito di La Hougue. Numerosi gruppi e cori provenienti dalla Normandia e dalla Bretagna condivideranno il loro amore per il mare e l’alto mare attraverso un repertorio vivace e ballabile.

Il programma comprende gruppi che si esibiranno per due giorni: les Centz?escales, les Fins de siècle, les Gabiers du Drellac?h, les Vénus du Matelot, Sabord d’Ille, Vent d’bout, les Marins du Cotentin).

Il festival si svolge dal pranzo di sabato alla sera di domenica, con due concerti in loco. Siete invitati a portare le vostre posate. Non dimenticate di prenotare.

Espanol :

El comité de fiestas de Saint-Vaast-La-Hougue organiza cada año la 14ª edición del festival de chanteys de mar. Se celebra en el excepcional paraje de La Hougue. Numerosos grupos y coros de Normandía y Bretaña compartirán su amor por el mar y el alta mar a través de un repertorio alegre y bailable.

El programa incluye grupos que actuarán durante dos días: les Centz?escales, les Fins de siècle, les Gabiers du Drellac?h, les Vénus du Matelot, Sabord d’Ille, Vent d’bout, les Marins du Cotentin…).

El festival se celebra desde el sábado al mediodía hasta el domingo por la noche, con dos comidas concertadas in situ. Puede traer sus propios cubiertos. No olvide reservar.

