Festival de chorales » Chants libres » Le StanG Pluvigner 27 juin 2025 18:00

Morbihan

Festival de chorales » Chants libres » Le StanG 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner Morbihan

Début : 2025-06-27 18:00:00

fin : 2025-06-27

Le Festival national de chant choral porté par la Fondation Bettencourt Schueller est organisé pour sa cinquième édition, dans 7 territoires français en simultané le dernier week-end de juin.

Un des territoires d’implantation du festival est la Bretagne Sud, et plus particulièrement Pluvigner, Carnac, Quiberon et Sainte-Anne d’Auray dans le cadre d’un partenariat noué avec la collectivité territoriale Auray-Quiberon-Terre Atlantique.

Le voyage de nyamba | Direction Cécile Vénien-Gérard

Pré-maîtrise de Sainte-Anne-d’Auray (Gérald de Montmarin, direction), Maîtrise de Sainte-Anne-d’Auray (Cécile Vénien-Gérard, direction), élèves de l’éveil au chant.

Ce conte musical composé par Coralie Fayolle sur un livret d’Elsa Goujard relate l’histoire de Maël, un jeune adolescent breton, qui sauve Nyamba, une tortue de mer, d’une mort certaine. En retour, celle-ci l’invite à voyager à travers les océans pour retrouver son royaume magique. Ce périple ouvre également à une sensibilisation aux enjeux environnementaux. .

Le StanG 1 Avenue Général de Gaulle

Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne

