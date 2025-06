Festival de chorales » Chants libres » – Quiberon 28 juin 2025 10:00

Morbihan

Festival de chorales » Chants libres » Place du Marché Quiberon

Début : 2025-06-28 10:00:00

fin : 2025-06-28 11:00:00

2025-06-28

Le Festival national de chant choral porté par la Fondation Bettencourt Schueller est organisé pour sa cinquième édition, dans 7 territoires français en simultané le dernier week-end de juin.

Un des territoires d’implantation du festival est la Bretagne Sud, et plus particulièrement Pluvigner, Carnac, Quiberon et Sainte-Anne d’Auray dans le cadre d’un partenariat noué avec la collectivité territoriale Auray-Quiberon-Terre Atlantique.

– Quiberon Moment Musical » Belle ile en Mer, Marie Galante ! » par l’ensemble vocal de Ste Anne d’Auray

Place du Marché ou à a salle des mariages de la Mairie en cas de pluie .

Place du Marché

Quiberon 56170 Morbihan Bretagne

