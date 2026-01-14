FESTIVAL DE CHORALES RESSONÀNCIA POLYPHONIES PYRÉNÉES ET MÉDITERRANÉE Argelès-sur-Mer
FESTIVAL DE CHORALES RESSONÀNCIA POLYPHONIES PYRÉNÉES ET MÉDITERRANÉE
24 Avenue Molière Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : 20 – 20 – 20
Tarif Pass Forfait
Festival de chorales Ressonància Polyphonies Pyrénées et Méditerranée
Samedi 7 février, 17h30 Espace Jean Carrère
Pour ce 1èr jour du festival de chorales Ressonància Polyphonies Pyrénées et Méditerranée
1ère partie Algo’Rythmes & la …
24 Avenue Molière Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 81 15 85
English :
Ressonància choir festival ? Pyrenean and Mediterranean polyphonies
Saturday, February 7, 5:30pm ? Espace Jean Carrère
For this 1st day of the Ressonància? choral festival, we present ? Polyphonies Pyrénées et Méditerranée
part 1: Algo?Rythmes & la …
