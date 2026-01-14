FESTIVAL DE CHORALES RESSONÀNCIA POLYPHONIES PYRÉNÉES ET MÉDITERRANÉE Argelès-sur-Mer

FESTIVAL DE CHORALES RESSONÀNCIA POLYPHONIES PYRÉNÉES ET MÉDITERRANÉE

24 Avenue Molière Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Début : 2026-02-07 17:30:00

fin : 2026-02-07 20:00:00

2026-02-07

Festival de chorales Ressonància Polyphonies Pyrénées et Méditerranée

Samedi 7 février, 17h30 Espace Jean Carrère

Pour ce 1èr jour du festival de chorales Ressonància Polyphonies Pyrénées et Méditerranée

1ère partie Algo'Rythmes & la …

24 Avenue Molière Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 81 15 85

English :

Ressonància choir festival ? Pyrenean and Mediterranean polyphonies

Saturday, February 7, 5:30pm ? Espace Jean Carrère

For this 1st day of the Ressonància? choral festival, we present ? Polyphonies Pyrénées et Méditerranée

part 1: Algo?Rythmes & la …

