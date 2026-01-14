FESTIVAL DE CHORALES RESSONÀNCIA POLYPHONIES PYRÉNÉES ET MÉDITERRANÉE Argelès-sur-Mer
FESTIVAL DE CHORALES RESSONÀNCIA POLYPHONIES PYRÉNÉES ET MÉDITERRANÉE Argelès-sur-Mer samedi 7 février 2026.
24 Avenue Molière Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : 20 – 20 – 20
Tarif Pass Forfait
Début : Lundi 2026-02-07 15:30:00
fin : 2026-02-08 18:00:00
2026-02-07 2026-02-08
Festival de chorales Ressonància Polyphonies Pyrénées et Méditerranée
Samedi 7 février (17h30) et dimanche 8 février (15h30)
Espace Jean Carrère
Le festival de chorales Ressonància Polyphonies Pyrénées et Méditerranée revient à Argelès-sur-Mer,…
24 Avenue Molière Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
Ressonància Choral Festival ? Pyrenean and Mediterranean polyphonies
Saturday, February 7 (5:30pm) and Sunday, February 8 (3:30pm)
Espace Jean Carrère
The Ressonància ? Polyphonies Pyrénées et Méditerranée returns to Argelès-sur-Mer,…
