FESTIVAL DE CHORALES RESSONÀNCIA POLYPHONIES PYRÉNÉES ET MÉDITERRANÉE

24 Avenue Molière Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : 20 – 20 – 20

Tarif Pass Forfait

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-02-07 15:30:00

fin : 2026-02-08 18:00:00

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-08

Festival de chorales Ressonància Polyphonies Pyrénées et Méditerranée

Samedi 7 février (17h30) et dimanche 8 février (15h30)

Espace Jean Carrère

Le festival de chorales Ressonància Polyphonies Pyrénées et Méditerranée revient à Argelès-sur-Mer,…

.

24 Avenue Molière Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 81 15 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ressonància Choral Festival ? Pyrenean and Mediterranean polyphonies

Saturday, February 7 (5:30pm) and Sunday, February 8 (3:30pm)

Espace Jean Carrère

The Ressonància ? Polyphonies Pyrénées et Méditerranée returns to Argelès-sur-Mer,…

L’événement FESTIVAL DE CHORALES RESSONÀNCIA POLYPHONIES PYRÉNÉES ET MÉDITERRANÉE Argelès-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-14 par OT D’ ARGELES SUR MER